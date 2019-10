Nach AUssagen des Pressesprechers in Kellinghusen : Poizeiführung verlangt politische Neutralität

Beim Protest auf dem Kellinghusener Schlachthof äußerte Sprecher Stefan Hinrichs seine private Meinung.

von Joachim Möller

23. Oktober 2019, 16:10 Uhr

Itzehoe | Polizeipressesprecher Stefan Hinrichs hat sich mit einem Fernsehinterview den Unmut seiner vorgesetzten Dienststellen zugezogen.

Im Zuge der Schlachthofbesetzung durch vermummte Aktivisten in Kellinghusen hatte Hinrichs das Verhalten der jungen Leute persönlich als „sehr gut“ und „mutig“ geschildert. Gleichwohl hieß er die einhergehenden Straftaten nicht für gut.

Zitat: Persönliche Sympathiebekundungen für Initiatoren und Teilnehmer von Protestkundgebungen haben zu unterbleiben. Innenstaatssekretär Torsten Geerdts und Landespolizeidirektor Michael Wilksen

In einer gemeinsamen Erklärung kritisieren Innenstaatssekretär Torsten Geerdts und Landespolizeidirektor Michael Wilksen diese Aussagen. „Alle Pressesprecher der Landespolizei sind zu Unabhängigkeit und Neutralität verpflichtet.“ Beide Sprecher erwarten politische Neutralität.

Treffen mit den Pressesprechern

„Es wird sich nicht wiederholen, dass Pressesprecher unserer Landespolizei nicht zwischen offiziellem Auftrag und persönlicher Meinung unterscheiden können.“ Deshalb will Torsten Geerdts sich mit den allen Pressesprechern der Polizeidirektionen in absehbarer Zeit treffen, „um bezüglich der Wichtigkeit der Unabhängigkeit und Neutralität von Aussagen in der Funktion eines Pressesprechers die Sinne zu schärfen“.

Straftaten geahndet

Zuvor hatte bereits die Polizeidirektion Itzehoe betont, dass die Polizei zur Neutralität verpflichtet sei. „Dass durch die persönlichen Aussagen im Beitrag des Schleswig-Holstein-Magazins ein anderer Eindruck entstanden ist, wird ausdrücklich bedauert“, heißt es in einer Mitteilung.

Es sei aber hervorzuheben, dass Straftaten im Zusammenhang mit der Aktion nicht gebilligt eine und konsequente Strafverfolgung eingeleitet worden seien.