Poetry-Slam am Reformationstag in der St. Jürgen-Kirche

29. Oktober 2018, 11:45 Uhr

Der Kirchenkreis Dithmarschen lädt am Reformationstag erneut zum Poetry-Slam in die Heider St.-Jürgen-Kirche ein. Nach dem außerordentlich gut besuchten Auftakt im Jahr des Reformationsjubiläums 2017 gehen diesmal ab 18 Uhr fünf Slammer an den Start, um um die Gunst des Publikums zu werben. Der Eintritt ist frei.

Passend zum Reformationstag lautet der Titel des Poetry-Slams: „Da ist... Freiheit!“ Organisator und Moderator ist Björn Högsdal aus Kiel.

„Wir haben mit dem Poetry-Slam im vergangenen Jahr eine Tradition begründet“, so Dithmarschens Propst Dr. Andreas Crystall. „Der Kirchenkreis wird nun in jedem Jahr zu einem solchen Wettstreit mit einem reformatorischen Thema einladen. Diesmal ist es ‚Freiheit‘. Luthers berühmte Schrift ‚Von der Freiheit eines Christenmenschen‘ kam einer Revolution des Denkens gleich. Ich bin gespannt, wie sich die Poeten diesem reformatorischen Kernthema widmen werden.“