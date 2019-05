Itzehoer Polizei im Wellenkamp : Pöbeleien und Schläge

Ein offenbar betrunkener Autofahrer aus Itzehoe löste einen Polizeieinsatz aus und musste ins Krankenhaus.

von Andreas Olbertz

31. Mai 2019, 16:36 Uhr

Itzehoe | Da ist der Vatertag wohl ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Kurz vor Mitternacht mussten Polizei und Rettungswagen in den Wellenkamp ausrücken. Ein 30-jähriger Itzehoer hatte vom Delftor bis zum Wellenkamper Kreisverkehr einen vor ihm fahrenden Kellinghusener (40) durch dichtes Auffahren und Lichthupe bedrängt. Als der 40-Jährige vor dem Kreisel anhielt, um den Hintermann zur Rede zu stellen, eskalierte die Situation. Der Itzehoer stieß wüste Beleidigungen aus und wurde handgreiflich. Doch sein Gegenüber konnten sich kurzerhand wegducken. Eine 60-jährige Zeugin, die schlichten wollte, wurde von dem Itzehoer mit einer Kopfnuss an der Augenbraue verletzt. Auch zwischenzeitlich eingetroffene Polizisten wurden beleidigt. Die Ordnungshüter stellten Alkoholkonsum fest. „Blutprobe fand er gar nicht witzig“, schildert Polizeisprecher Stefan Hinrichs den Verlauf: „Da fing er an sich zu wehren.“ Als er dann über Schwindel klagte, musste ein Rettungswagen gerufen werden. In der Klinik waren vier Personen nötig, um die Blutprobe entnehmen zu können. Der Mann wurde in psychiatrische Betreuung eingewiesen.