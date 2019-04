Theater Itzehoe : Plüschiger Zeus und finstere Nazis

Das Jugendtheater-Stück „Europa verteidigen“ verbindet historische Wurzeln mit der aktuellen Situation des Kontinents.

von shz.de

29. April 2019, 15:58 Uhr

Itzehoe | Was ist Europa? Mehr als der Mythos von der asiatischen Prinzessin, die vom griechischen Gott Zeus verführt und belohnt wird? Ein von erobernden Wikingern, Römern und Nazis gezeichneter Erdteil? Oder eine Festung, die sich gegen die aktuelle Migration abschottet?

Das Jugendtheaterstück „Europa verteidigen“ von Konstantin Küspert stellt als Collage viele Fragen zu unserer gegenwärtigen Situation und verknüpft dafür verschiedene Erzählstränge. Neben dem Mythos, der in vielen kleinen Szenen aufgeblättert wird, tauchen immer wieder historische Parts und der Gegenwartsbezug mit einem blutig-dramatischen Frontex-Einsatz, einer sich zu deutsch fühlenden Migrantin und einem kriegstraumatisierten Opa auf.

Die rasanten Wechsel forderten die meist jugendlichen Zuschauer, die mit ihren Lehrern die Abendvorstellung im Theater Itzehoe besuchten, heftig in ihren Geschichtskenntnissen. Das Stück dürfte sich erst in der schulischen Nachbereitung in allen Details entfalten.



Rasante Wechsel fordern junge Zuschauer





Andererseits kam es nicht unbedingt darauf an, alle historischen Puzzleteile zusammenzusetzen, die sich auf die deutsche Geschichte und ihren Zusammenhang mit Europa beziehen.

Die Inszenierung punktete vor allem mit der witzigen Aufmachung der verschiedenen Gruppen, die auf der Bühne im schnellen Wechsel agierten: Ein plüschiges Stierkostüm für Schwerenöter Zeus, lustige Wikingerbärte und grimmige Mienen für die Nordmänner, Pickelhauben und kringelige Schnäuzer für die Hereros mordenden Kolonisatoren und arierkultforschende Nazis in Uniform. Dazu immer wieder ein fesselnder Kontrast durch die Musik, die Applaus und Mitklatschen provoziert, auch wenn es gerade nicht angesagt wäre. Die Sensibilität des Publikums ist geweckt, die Reaktionen zeigen den Respekt für die Leistung der jungen Spieler.

Der Höhepunkt der Comedy, die das Ensemble herzerfrischend ausspielte, war der rosafarbene Elefant, als welcher Hannibal aus Afrika über die Alpen kam und die Römer niedermetzelte.

Und als es noch heftiger wurde, zückten die Akteure das große schwarze Tuch mit den weißen Lettern: „Zensiert“. Europa ist also einerseits der Hort des Friedens, Kulturmittelpunkt und Wohlstands- sowie Wertewahrer, andererseits Heimat von Völkern, die seit Jahrtausenden eine blutige Kriegsspur hinter sich her ziehen.

Das Stück eröffnet mit Mythos, Doku und Fiktion einen Denkraum, der die EU kritisch hinterfragt. Europa ist demnach kein Automatismus und muss sich immer wieder neu behaupten.

Einzig der plakative Holzhammer zu Beginn der Inszenierung, bei dem ein Schauspieler alle Botschaften zu Europa vorsichtshalber schon mal am Bühnenrand monologisierte, war überflüssig.