Bürger-Engagement In Glückstadt : Plotz: Neue Ideen sind gefragt

Aktiv-Verein plant weitere Projekte.

Avatar_shz von Herbert Sosat

15. Januar 2020, 15:26 Uhr

Glückstadt | „Das Jahr geht ja gut los.“ Hauke Buttmann, Finanzchef des Vereins „Aktiv für Glückstadt“, freute sich riesig über ein weiteres Aufnahmeformular. „Etwa 118 Mitglieder müssten wir jetzt im Bestand haben“, bilanzierte Buttmann.

Mehr Licht für die Stadt

Ein Teil dieser Mitglieder war zum traditionellen Neujahrsempfang ins „Nettchen“ am Hafenkopf gekommen. „Wir wollen das Jahr begrüßen mit einem kleinen Umtrunk, netten Gesprächen und leckerem Essen – happy new year“. So Vorsitzender Henning Plotz in seinem Statement zu den Aktivitäten des Vereins. Er betonte dabei das Grundziel des Vereins, Glückstadt attraktiver zu gestalten. „Wir dürfen uns nicht ausruhen auf Gewesenen und Vorhandenem; neue Ideen sind gefragt. Wir sind ja schließlich kein Spaßverein“, so Plotz. Neue Möglichkeiten, neue Attraktivität ist gleich mehr Gäste in der Stadt. Auf diese Formel brachte es der Vereinsvorsitzende. So habe der Verein einen „Lichtkreis“ – eine Arbeitsgruppe – ins Leben gerufen, der in Zusammenarbeit mit Stadt und Denkmalpflege noch mehr Licht in die Stadt bringen soll. „Unsere Baumbeleuchtung entlang des Fleths ist super angekommen und hat viele Gäste nach Glückstadt gelockt“, sagte Henning Plotz.

Ballon-Leuchten für den Park

Jetzt plant der Verein, auch die Itzehoer Straße entlang des Stadtparks bis zum Bahnübergang zu illuminieren. Gedacht sind große Ballon-Leuchten, die an die hohen Bäume entlang der Straße angehängt werden. Auch die altbackene Weihnachtsbeleuchtung der Kremper Straße bedarf einer Modernisierung. Ein Thema, das der Verein gemeinsam mit Geschäftsleuten und Stadt angehen will. Schon fast zu den Regularien des Vereins gehören Bepflanzung der Blumenkästen entlang des Fleths und die herbstlichen Pflanzaktionen, die nach dem Fortzug von „Pflanzmanager“ Klaus Eule federführend Igor Neer leitet.

Wasserspiel am Marktfleth

Wichtigste Aufgabe des Vereins soll aber die Installation eines beleuchteten Wasserspiels am Marktfleth werden. Manfred Schütt – ehemaliger Gerätewart der Feuerwehr, dessen Werke schon an anderen Stellen die Stadt schmücken – wird sich dabei handwerklich einbringen. Henning Plotz lehnte sich dabei weit aus dem Fenster: „Die Fontäne kommt in 2020,“ versprach er. Die Äußerung rief Bürgermeisterin Manja Biel auf den Plan. Sie mahnte, vor lauthalsen Versprechungen zeitnah immer erst die Verwaltung einzubeziehen.

Abstimmung mit der Stadt

„Wir wollen ja nicht ständig der Bedenkenträger sein. Aber nur in enger Abstimmung aller Gremien können wir auch auch etwas entscheiden und mitwirken, Fördermittel zu beantragen und Genehmigungen auf den Weg bringen.“ Diesem Schulterschluss von Verein, Stadt und Denkmalpflege pflichtete Plotz denn auch bei.