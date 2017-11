Sportexperte aus Kellinghusen : Plötzlich wollten alle Handball spielen

vergrößern 1 von 2 Foto: Möller 1 von 2

von Joachim Möller

erstellt am 11.Nov.2017 | 10:46 Uhr

Kurt Klühspies, Heiner Brandt, Joachim Deckarm, Horst Spengler – klangvolle Namen von Handballern, die „die Ära des westdeutschen Handballs“ begründet haben. Und zwar mit dem Weltmeistertitel 1978. Das schreibt der Kellinghusener Erik Eggers (49) in seinem neuen Buch „Mythos 78 – Der Triumph der deutschen Handballer bei der WM 1978.“

Der Handball-Experte hat das „Wunder von Kopenhagen“, bei dem das deutsche Team im Endspiel die favorisierte Sowjetunion mit 20:19 Toren schlug, in allen Einzelheiten beschrieben – gut recherchiert und lesbar. „Ein „Muss für jeden Handballfan“, lautet ein Kommentar bei einem Online-Händler.

Das Buch über den „wundersamen Aufstieg“ (Eggers) einer Mannschaft beginnt mit dem Desaster bei der WM 1974, berichtet über den Neuanfang mit dem jugoslawischen Trainer Vlado Stenzel und zeichnet die gesamte Vorbereitung bis zum Endspiel akribisch nach – mit vielen Innenansichten. „Bei der Recherche habe ich mit zahlreichen Spielern gesprochen“, sagt der Historiker, Autor und Sportjournalist, der bundesweit für zahlreiche namhafte Zeitungen, Magazine und Zeitschriften über Handballereignisse und Spiele schreibt. Bilder mit Spielszenen, Mannschaftsbögen, Dokumente und Porträts aller 16 Spieler komplettieren das Buch.

Obwohl der WM-Triumph dem deutschen Handball eine großen Schub beschert hat, war die mediale Aufmerksamkeit damals eher gering, Handball spielte keine große Rolle. So gab es bisher nur ein Buch über die den sensationellen Weltmeistertitel, und zwar von Vlado Stenzel aus Trainersicht. Doch Eggers wollte auch wissen, wie es zum Erfolg kam, wie die Handballer den Titel erlebten und was danach aus ihnen geworden ist. Deshalb reiste er quer durch Deutschland, redete mit Offiziellen und Spielern. Mit Vlado Stenzel sprach er einen ganzen Tag, dazu servierte der„Magier“, so sein Spitzname, jugoslawisches Gulasch. Fündig wurde der 49-Jährige vor allem bei Kurt Klühspies, der das umfangreichste Archiv hat. „Bei den Verbänden in Deutschland und Dänemark gibt es kaum Unterlagen.“

Der Leser erfährt auch vom Besäufnis der Spieler bei der Vorbereitung in Fockbek, vom Aus der Ära Stenzel, die im Streit endete, und von einem Verband, der von der WM finanziell profitierte. „Nur die Spieler gingen leer aus“, sagt Eggers. Ihr Tagessatz als Amateure lag damals bei zehn Mark. Lediglich der eher unbekannte Spieler Richard Boszkowski habe profitiert, er ging für drei Jahre zu einem saudiarabischen Club.

Mit dem Gewinn des WM-Titels entstand ein Mythos, sagt Eggers, der als einer der profiliertesten Kenner der deutschen Handballszene gilt. Die Spieler wie Ehret, Deckarm oder Brandt hätten Millionen Fans berührt und dafür gesorgt, dass viele Kinder in Sportvereine eintraten und Handball spielten. Und dazu gehörte auch der Autor, der in Hollingstedt bei Schleswig aufgewachsen ist. „Als Neunjähriger habe ich vor einem kleinen Schwarz-Weiß-Monitor das Endspiel begeistert verfolgt – und eine Woche später bin ich in einen Handballverein eingetreten.“

Das Spiel hat Eggers bis heute geprägt, sagt er. Er studierte Geschichte und Sportgeschichte in Kiel und Köln, und arbeitete danach bald als freier Sportjournalist und Autor – mit Schwerpunkt Handball. Seit 2002 begleitet er die Handball-Nationalmannschaft zu großen Turnieren, er schrieb zahlreiche Bücher aus dem Bereich Handball, unter anderem Chroniken über den THW Kiel und den VfL Gummersbach. Auch an der Studie „Doping in Deutschland“ hat er mitgearbeitet.

Für sein neues Buch, das jetzt auf den Markt kam, hat Eggers eigens einen eigenen Verlag gegründet. Dort habe er sein Projekt nach eigenen Vorstellungen verwirklichen können.

Info: „Mythos 78 – Der Triumph der deutschen Handballer bei der WM 1978“, Erik Eggers, 24,90 Euro, ISBN: 978-3-9818798-1-0.

Weitere Infos und Bestellungen auch über www. eriksbuchregal.de