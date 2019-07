Glückstädter Autor Hauke Petersen erinnert sich : Plötzlich gab es Apfelsinen im Dorf

Hauke Petersen veröffentlicht ein Buch über die Kindheit in den ersten Jahren nach dem Krieg.

22. Juli 2019, 16:29 Uhr

Glückstadt | „Äpfel, die keine sind“ heißt der neue Roman des Glückstädter Autors Hauke Petersen. In seiner Mobilität eingeschränkt, hat der heute 76-Jährige das Schreiben als großes Hobby für sich entdeckt und hat jetzt bereits seinen zweiten Roman veröffentlicht. Nachdem er in „Zerplatzte Träume“ Erlebnisse aus seiner Jugendzeit aufarbeitete, bezieht sich der neue Roman auf seine Kindheit in der Nachkriegszeit von 1946 bis 1950.

Auch auf dem Dorf erlebte ich als Kind, was Armut bedeutet. Hauke Petersen.

Er selbst wuchs recht behütet in dem kleinen nordfriesischen Dorf Rodenäs auf. Als Kind des Dorflehrers standen ihm und seiner Familie großzügiger Wohnraum zur Verfügung.

Doch er kannte auch die andere Seite, denn im Schulhaus lebten außerdem vier Flüchtlingsfamilien, die jeweils nur ein Zimmer zur Verfügung hatten. Gemeinsam mit diesen Kindern erlebte er auch, wie schwierig es manchmal war, zu überleben.

Den Bauern ging es gut, aber die Flüchtlinge verwerteten alles, was sie fanden. Hauke Petersen

So zog er dann in seiner Kindheit auch mit den Flüchtlingskindern über die Felder, sammelte übrig gebliebene Getreidekörner oder die Wolle der Schafe, die sich in den Zäunen verfangen hatte. Der Titel des Buches bezieht sich auf eine sehr einprägsame Erinnerung des Autors.

Nach der Währungsreform gab es im Dorfladen plötzlich wieder viele Dinge zu kaufen, die die meisten Kinder noch gar nicht kennen gelernt hatten.



> Erhältlich ist das Buch für 9.80 Euro in der Bücherstube am Fleth. ISBN 978-3-96172-039-2

Auch Hauke Petersen hatte etwas entdeckt und berichtete zuhause seiner Mutter von Äpfeln, die zwar Äpfel seien – aber eben doch keine Äpfel. „Meine Mutter hat damals lange gerätselt, bevor sie mir erklären konnte, dass es sich um Apfelsinen handelte“, erinnert er sich lächelnd. „Äpfel, die keine sind“ ist zunächst in kleiner Auflage erschienen.