Bauausschuss in Glückstadt: : Platz für Stadtteiltreff gefunden

Der Glückstädter Stadtteil Nord soll aufgewertet werden. Jetzt steht auch der Standort für den Stadtteiltreff fest.

19. Mai 2019, 14:18 Uhr

Glückstadt | Der Stadtteil Nord soll aufgewertet werden. Mit diesem erklärten Ziel hatte die Stadtvertretung eine Machbarkeitsstudie an ein Planungsbüro in Auftrag gegeben. Durch die Bestandsaufnahme und Anhörungen von Bürgern und Experten wurde in einem Zwischenbericht der Bedarf für einen Stadtteiltreff entwickelt. Um hier weiter planen zu können, befasste sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit der Standortfrage.

Bauamtsleiter Lüder Busch: „Wir brauchen einen Grundsatzbeschluss für einen Standort, um die Kosten ermitteln zu können und einen potenziellen Betreiber zu suchen. Dann können wir konkreter planen und nach der Sommerpause die Machbarkeitsstudie zum Abschluss bringen.“ In den Vorgesprächen waren mehrere Vorschläge gemacht worden, der Ausschuss entschied sich nun einstimmig für den Standort hinter der Sporthalle an der Königsberger Straße. Dort befindet sich jetzt eine Grünfläche mit angrenzender Bebauung für Kleingewerbe.

Abstimmungsbedarf gibt es noch bezüglich der Größe. In der Raumanforderungsanalyse des Planungsbüros wird von einem Veranstaltungsraum für hundert Personen ausgegangen, dazu mehrere kleinere Räume für bis zu 30 Personen für Fortbildung, Bewegung, Hobby, Café und Jugendtreff.

Volker Schulz (CDU) gab zu bedenken: „Ist ein Raum für hundert Personen wirklich erforderlich? Wir sollten kleiner anfangen und erst mal schauen, wie es läuft. Dabei müssen wir die Folgekosten im Auge behalten. Und wir dürfen nicht als Konkurrenz zu den Vereinen auftreten.“

Fraktionskollegin Ebba Okkens-Theuerkauf ergänzte: „Wir sind nicht dagegen, aber vorsichtig und realistisch. Immerhin rechnen wir mit Unterhaltungskosten von zwei Euro pro Quadratmeter im Monat.“

Lüder Busch warb engagiert für das Projekt: „Wir müssen entscheiden, was uns der Stadtteiltreff wert ist. Ein Neubau ist wichtig, denn das ist ein Signal für den Stadtteil. Der Treff kann zum Herzstück der neuen Mitte werden.“

Siegfried Hansen (BfG) positionierte sich gegen Bedenken: „Wir begrüßen einen Neubau an dieser Stelle ausdrücklich. Immerhin leben 25 Prozent unserer Bürger in diesem Stadtteil. Und wir möchten bei der weiteren Planung die Menschen vor Ort mitnehmen.“

Eine Aufnahme in den Maßnahmenplan durch das Innenministerium wird erwartet und damit auch die Finanzierung des Stadtteiltreffs aus Städtebauförderungsmitteln.