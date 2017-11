Industriegebiet Brunsbüttel : Platinenhersteller im Aufwind

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohr (2) 1 von 1

von Jens-Peter Mohr

erstellt am 09.Nov.2017 | 10:21 Uhr

„Wer Platz für Visionen sucht, der ist in Brunsbüttel genau richtig.“ Mit diesem knackigen Slogan bewirbt der Chem-Coast-Park den Industriestandort zwischen Elbe und Kanal. Unweigerlich drängen sich Unternehmensnamen wie Sasol, Total, Covestro oder Yara in die Köpfe der Menschen, wenn von der Brunsbütteler Südseite die Rede ist, wo sich Schleswig-Holsteins größtes Industriegebiet befindet. Doch neben den Werken internationaler Konzerne gibt es auch kleinere Betriebe, die hier erfolgreich an der Umsetzung ihrer Visionen arbeiten.

Die Egeb Wirtschaftsförderung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Augenmerk der Öffentlichkeit auch auf jene mittelständischen Unternehmen in der Region zu lenken, die als so genannte „hidden champions“ – „unbekannte Größen“ – neben den großen Unternehmen, ebenfalls überregional gefragt sind. Auf der Brunsbütteler Südseite zählt zweifellos das 1978 gegründete Elektronikunternehmen ESCD GmbH an der Jahnstraße dazu. „2005 haben wir unser Unternehmenskonzept komplett umgestellt“, erklärte Jörg Grimsmann, Inhaber und Geschäftsführer, gegenüber zahlreichen interessierten Gästen, die an einer von der Egeb initiierten Betriebsbesichtigung teilnahmen. Seit der Kursänderung verzeichnet das Unternehmen kontinuierliche steigende Auftragszahlen und damit verbundene Umsatzsteigerungen.

Die gute Auftragslage des Unternehmens, das im Jahr mittlerweile über zehn Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, machte eine Vergrößerung der Produktionsfläche unerlässlich. Seit wenigen Monaten zieren daher zwei neue Produktionshallen sowie ein Bürogebäude das ehemalige Sportgelände gegenüber dem Kindergarten Paulus-Süd. Ein Millionenbetrag wurde jedoch nicht nur in die bauliche Betriebserweiterung investiert, sondern ebenfalls in die Anschaffung neuer Anlagen. So wird beispielgebend eine vollautomatisch gesteuerte Lackierstraße im Dezember in einer der neuen Produktionshallen errichtet und in Betrieb genommen. „Diese Art der Lackierstraße dürfte in Norddeutschland einmalig sein und somit übernehmen wir abermals eine Vorreiterrolle“, so Grimsmann.

Durch Investitionen in innovative Technologien konnte sich das Dithmarscher Unternehmen mehrfach einen Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern sichern, neue Märkte erschließen und somit den Wert des Unternehmens steigern. Derzeit produzieren die rund 50 Mitarbeiter etwa 1200 unterschiedliche Leiterplatten, die in ganz unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise der Medizin-, Sonnenschutz-, Gebäude- und Spezialfahrzeugtechnik nahezu weltweit zum Einsatz kommen. Monatlich verlassen mehr als 25 000 Steuerungselemente den Betrieb: Tendenz steigend. Mittelfristig plant das Unternehmen, die Zahl der Mitarbeiter auf etwa 80 auszubauen. „Wir arbeiten ausschließlich mit Vollzeitkräften und sind bemüht, die Mitarbeiter die wir benötigen, auch selber auszubilden“, so der Firmenchef. Neben Industriekaufleuten bildet das Unternehmen Maschinen- und Anlageführer sowie Mikrotechnologen aus.