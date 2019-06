Kita in Kellinghusen : Plastik: Deckel für den guten Zweck

Kita-Kinder sammeln für Aktion gegen Kinderlähmung.

30. Juni 2019, 11:04 Uhr

KELLINGHUSEN | Tüten schwenkend stattete die Schmettlingsgruppe aus der evangelischen Kita am Schulberg dem Mehrgenerationenhaus MGH/Jugendkulturhaus „Die Bude“ einen Besuch ab. Gemeinsam mit Erzieherin Nadja Demcenko und ihrem Kollegen Nils Mahn lieferten die Mädchen und Jungen buntes Sammelgut ab.

Zum Ende der Aktion „Deckel drauf“ des gleichnamigen Vereins steuerte die Gruppe exakt 3500 Plastikschraubverschlüsse für die Sammlung von Helmut Priebe bei. „Im MGH werden seit 2013 Deckel für den guten Zweck gesammelt“, erklärt der MGH-Mitarbeiter. Als letzte Lieferung geht jetzt ein randvoll gefüllter blauer Sack an das Projekt des Rotary-Clubs. In kleiner Runde im Rahmen der Rotary-Convention in Lissabon war 2013 die Idee geboren worden, mit dem Sammeln von Flaschendeckeln zur Ausrottung der Kinderlähmung (Polio) beizutragen. „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ lautete anfänglich das Motto. Für den Gegenwert des Plastikschrotts konnte eine Impfdosis ermöglicht werden. Gemeinsam mit Sammlern und Unterstützern ist es dem später gegründeten Verein „Deckel drauf“ gelungen, mehr als 1100 Tonnen der kleinen Flaschendeckel zu erfassen, zu transportieren und zu verwerten. Die Erlöse in Höhe von 270.000 Euro reichten, um rund 3,3 Millionen Polio-Impfungen weltweit zu finanzieren. „Eine tolle Aktion“, sagt Priebe. Er dankt den Kindern der Kita sowie allen weiteren Sammlern für ihren Beitrag zur Vermeidung der vorwiegend im Kindesalter auftretenden Infektionskrankheit.

Das Ende der Aktion sei bedauerlich, aber nachvollziehbar. „Laut Aussage des Vereins sind die Preis für Sekundärrohstoffe zuletzt deutlich gesunken, so das Erlöse künftig nicht mehr sichergestellt sind.“ Zudem habe die EU im Rahmen ihrer Kunststoffstrategie richtigerweise festgelegt, dass Deckel in Zukunft fest mit den Flaschen verbunden sein müssen. „Und nicht zuletzt sind die Erfinder der Aktion vom Erfolg überrollt worden“, so Priebe. Hochachtung zollt er der Grundschule Wrist, die sich der Aktion als selbständige Sammelstelle anschloss. Priebe: „In jeder Klasse standen kleine Eimer und innerhalb eines Jahres ist es gelungen, 39.500 Deckel zu sammeln.“