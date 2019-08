Glückstadt : Planungen für Brücken-Neubau über den Bolritt

Das Vorhaben wird in den Gremien öffentlich vorgestellt. Möglicher Baubeginn in 2020.

05. August 2019, 11:47 Uhr

Glückstadt | Es ist nur eine kleine Brücke, sie ist aber sehr beliebt bei Schülern, Spaziergängern und auch Radfahrern. Deshalb war die schmale Brücke über den Bolritt in Höhe der Klaus-Groth-Straße immer wieder Thema im Zusammenhang mit dem neuen Radwegekonzept.

Dazu wurde die Forderung nach einer Verbreiterung erhoben, um sie für Radfahrer auf dem Weg von nach nach Glückstadt-Nord besser nutzbar zu machen. Weil sie aber marode ist, wurde jetzt eine Baugrunduntersuchung vorgenommen.

Die Firma Fugro Germany aus Berlin hat die Untersuchungen aufgenommen in Form so genannter Spitzendruck-Sondierungen: Hierzu wurde ein kettenbetriebenes Spezialfahrzeug eingesetzt.

Bodenuntersuchung nötig

Um nicht die in Höhe des Spazierweges am Kleinen Grab und Janssenweg stehenden Bäume zu beschädigen, steuerte Fugro-Mitarbeiter Nils Kurtz das Fahrzeug aus Richtung Carl-Legien-Straße zur Brücke.

Dort wurde dann eine elektronische Messspitze hydraulisch in den Boden gepresst.

„Diese Spitze misst im Boden verschiedene Faktoren, und man erhält über den bordeigenen PC ein Spitzendruckdiagramm“, erklärte Hauke Reimers von der Tiefbauabteilung des Rathauses. Dieses werde benötigt, um zu klären, ob die vorhandenen Bodenschichten für die geplante, dann auch für den Radfahrverkehr freigegebene Brücke, überhaupt tragfähig sind.

Thema im Stadtteilbeirat

Nach Auskunft von Bauamtsleiter Lüder Busch gibt es bereits Planungen für eine neue Brücke. Vorgestellt sollen diese Pläne bei der öffentlichen Sitzung des Stadtteilbeirates am Mittwoch, 14. August, um 18 Uhr in der Mensa der Elbschule. Auch in der Bauausschuss-Sitzung am Dienstag, 27. August, um 19 Uhr im Rathaus wird dies thematisiert. Die neue Brücke könnte im kommenden Jahr gebaut werden.