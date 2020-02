Neujahrsempfang mit Vereinsmesse : Planen und Bauen – Lägerdorf hat viel vor

Lägerdorfer Vereine präsentieren sich bei Neujahrsempfang in Mehrzweckhalle der Liliencronschule.

Avatar_shz von shz.de

02. Februar 2020, 15:11 Uhr

Lägerdorf | Einen Neujahrsempfang der besonderen Art gab es gestern in der Gemeinde Lägerdorf. Denn dieser stand besonders im Zeichen der aktiven Vereine und Institutionen, die sich im Rahmen des Empfangs in der Mehrzweckhalle der Liliencronschule mit Info-Ständen, Videos und Stellwänden in Wort und Bild präsentierten.

Nach der Eröffnung durch den Feuerwehrmusikzug lobte Bürgermeister Jürgen Tiedemann insbesondere das rege Vereinsleben seiner Gemeinde, ging anschließend aber auch auf die in diesem Jahr anstehenden Vorhaben ein. In diesem Zusammenhang erinnerte er auch an die inzwischen fertiggestellten Umbauarbeiten des Heimatmuseums, die Straßensanierung und das Aufstellen neuer Zäune rund um das Freibad, das Regenrückhaltebecken und das Klärwerk. In Planung sei unter anderem die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Lampen.

Weiter nahm Tiedemann zu aktuellen Baumaßnahmen an der Liliencronschule mit einer Investition in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro, am Klärwerk und am Feuerwehrgerätehaus Stellung. Als langfristige Planungen bezeichnete er die sukzessive Sanierung der Straßen und Fußwege für 300.000 Euro. „Desweiteren planen wir einen neuen Kindergarten, eventuell verbunden mit einem Dorfhaus.“

Besonders ärgerlich seien die erneuten Absackungen und Aushöhlungen auf der Landesstraße 116, für die Verkehrsminister Buchholz eine Sanierung bis 2021 versprochen habe. Positive Tendenzen aber gebe es in Bezug auf das Industriegebiet, für das bereits Gespräche mit Kommunen, Ämtern, Investoren und der Landgesellschaft laufen. Zudem sei die Erweiterung des Altenheimes um 45 neue Plätze geplant. „Das wäre ein Highlight“, sagte Tiedemann. Schon jetzt sei das Altenheim einer der größten Arbeitgeber Lägerdorfs.

Der Bürgermeister unterstrich, wie nötig für die Gemeinde die Gewerbesteuereinnahmen seien, die auf 429.000 Euro sanken. Erfreulich seien die Grundstücksverkäufe in der „Multi-Kulti“-Gemeinde mit 2636 Einwohnern aus 36 Nationen. „Das zeigt schon, dass hier in Lägerdorf viel passiert. Immer mehr junge Familien kommen hierher.“

Den Empfang nutzte Tiedemann auch, um seinem Ärger zum Thema Müllcontainer Luft zu machen. „Das ist ein großes Ärgernis – ich kann solche Umweltfrevel nicht verstehen“, sagte er und zeigte anhand eines Fotos, was manche Menschen unter Müllentsorgung verstünden. Um das Problem in den Griff zu bekommen, werde nun überlegt, nur noch einen großen Müllcontainer an einem zentralen Punkt aufzustellen. „Aber auch ihr alle seid gefordert“, rief er die Lägerdorfer auf, nicht die Augen zu verschließen. Sie sollten die Übeltäter ansprechen – und anzeigen. Auch Ziele und Visionen beschäftigten die Gemeinde , schloss der Bürgermeister. Unter anderem mit dem Vorhaben, Lägerdorf attraktiv zu gestalten und Zukunftsperspektiven gemeinsam mit der Industrie zu entwickeln.

Schulleiter Jan Niemann berichtete über die aktuelle Situation. „Unsere Schülerzahl ist stabil, und mein Ziel ist es, dass wir eine gute Schule bleiben und eine noch bessere werden.“ Ganz besonders wies er darauf hin, dass die Grundschule seit kurzer Zeit als plattdeutsche Modellschule vom Kultusministerium anerkannt sei und für leistungsstarke Kinder eine Forder-AG existiere, in der die Grundschüler kleine Mikro-Computer programmieren. „Außerdem gibt es eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Museum, sodass Kinder für Kinder eine Führung in Form einer digitalen Rallye durchs Museum anbieten.“

Dank richtete Tiedemann abschließend an alle, die sich für Lägerdorf engagieren und stark machen. „Ich bin stolz, ein Lägerdorfer zu sein, und ein stolzer Lägerdorfer Bürgermeister“, sagte er und lud alle Gäste zum „Eten, Drinken und Snacken“ ein. „Informiert euch bei den Ausstellern – die haben sich alle große Mühe gegeben.“