Pläne für ein blühendes Dorf

von shz.de

16. September 2018, 00:00 Uhr

In der vergangenen Legislaturperiode hat die Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande einige ehrgeizige Projekte auf den Weg gebracht und umgesetzt. Daran erinnerte Jens Tiedemann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Für die aktuelle Legislaturperiode soll die positive Entwicklung unserer Gemeinde weiter vorangetrieben werden“, sagte der Bürgermeister. Dazu wurden in der Sitzung zwei Vorschläge für das Projekt „Neuendorf-Sachsenbande blüht auf“ gemacht.

Idee Nr. 1: Die Gemeinde pflanzt innerhalb von drei Jahren 10 000 Krokusse, davon die Hälfte an öffentlichen Plätzen. Die zweite Hälfte soll den Einwohnern für die Anpflanzung an Grundstückseinmündungen zum Vorzugspreis angeboten werden, um die Gemeinde zu verschönern und den Lebensraum nützlicher Insekten zu verbessern.

Idee Nr. 2: Die Gemeinde stiftet drei Jahre lang jeweils zehn Nistkästen aus Holzbeton. Zehn weitere Nistkästen sollen von privat, Gewerbe, Jägern und Feuerwehr erbeten werden. An der Unterseite soll jeweils die Beschriftung mit dem Namen des Spenders angebracht werden. Die Kosten werden mit 30 Euro pro Nistkasten angegeben. Die Kästen sollen in gemeinschaftlichen Aktionen angebracht werden.