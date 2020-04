Carsharing : Pkw mieten statt kaufen

Der Verein Zukunftsland Dithmarschen bietet zwei E-Mobile zur Nutzung an.

Avatar_shz von shz.de

21. April 2020, 12:01 Uhr

Heide | Carsharing gewinnt vor allem in den Großstädten an Bedeutung. Die Angebote auf dem Land sind bisher meist noch überschaubar. Der Verein Zukunftsland Dithmarschen möchte zeigen, dass es trotzdem funktioniert. Auch in Zeiten der Corona-Krise, wo das öffentliche Leben langsam wieder erwacht.

Carsharing stammt aus dem Englischen und bezeichnet die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen. Bei dem in Heide angelaufenen Projekt handelt es sich um zwei elektrisch betriebene Renault Zoe. Das Prinzip ist einfach: Statt mit dem eigenen Auto zu fahren mieten Interessenten ein Leihfahrzeug.

Das kommt zum Beispiel für Bürger in Frage, die ihren Pkw eher selten benötigen und ihn somit lange ungenutzt in der Garage stehen lassen oder die künftig auf ihr Zweitfahrzeug verzichten wollen. Genausogut können sich Menschen beteiligen, die gar kein Auto besitzen – etwa Studenten oder Auszubildende – und dennoch mobil bleiben wollen oder es müssen.

„Die gemeinschaftliche Pkw-Nutzung ist in einer Region wie Heide ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Rudi Gebhardt. Er ist der zweite Vorsitzende des Vereins Zukunftsland und nennt noch ein weiteres Argument, das für das Carsharing spricht: „Wir sollten nicht nur über die Verkehrswende diskutieren, sondern sie endlich umsetzen. Elektromobile fördern eine umweltgerechte Mobilität und sie können helfen, die zunehmend schwierige Parkplatzsituation in der Innenstadt zu entlasten.“

Wie funktioniert das Angebot konkret? Voraussetzung, um am Carsharing teilzunehmen, ist die Mitgliedschaft im Verein Zukunftsland Dithmarschen. „Das ist aus Gründen des Gewerbe- und Haftungsrechts nötig“, erklärt Schatzmeister Wilhelm Borcherding. Natürliche Personen zahlen 60 Euro im Jahr, juristische – also Betriebe, Vereine oder Stiftungen – mehr.

Pro Stunde werden für das Mieten eines Renault Zoe vier Euro berechnet. Darin enthalten sind 30 Freikilometer. Wer mehr Kilometer zurücklegt, als in der Nutzungsdauer enthalten sind, dem werden darüber hinausgehende Strecken mit 0,45 Euro pro Kilometer berechnet.

„Wir wollen auf Grundlage dieser Zahlen erst einmal Erfahrungen sammeln“, sagt Gebhardt. In Frage kämen Vergünstigungen für einkommenschwächere Gruppen, etwa Auszubildende. Der Zugang zu den Zukunftsmobilen und die Abrechnung erfolgt über eine Smartphone-App, die der Nutzer zuvor herunterladen muss.

Beide Fahrzeuge sind bei der Stiftung Mensch an der Rüsdorfer Straße 15a stationiert. Sie sollen künftig möglicherweise einen Baustein im Rahmen des Zukunftsprojekts Carree 100 bilden. Dieses vom Bund mit 24 Millionen Euro geförderte Vorhaben sieht vor, den Heider Ortsteil Rüsdorf zu einem ökologisch und städtebaulich nachhaltigen Quartier zu entwickeln.

> Infos zum Carsharing bei Rudi Gebhard unter 0160 8526867. Internet: www.zukunftsland-dithmarschen.de und www.zukunftsmobil-heide.de