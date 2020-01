Oesterwurth im Kreis Dithmarschen : PKW landet im Graben: 21-jähriger Fahrer schwerverletzt

Die Einsatzkräfte mussten das Dach des Kleinwagens mit schwerem Gerät öffnen, um den Fahrer zu befreien.

25. Januar 2020, 18:35 Uhr

Am frühen Sonnabendmorgen gegen 4.30 Uhr hat ein 21-jähriger Fahrer aus Garding (Kreis Nordfriesland) die Kontrolle über seinen VW-Lupo verloren. Er kam aus Tiebensee und war in Richtung Wesselburen unterwegs. Nahe Oesterwurth (Kreis Dithmarschen) kam er in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab, drehte sich und landete in einem Graben.

Die Feuerwehren Wesselburen und Süderdeich mussten das Dach des Kleinwagens mit schwerem Gerät öffnen. Nach rund 25 Minuten konnten sie den eingeklemmten Fahrer aus seiner misslichen Lage befreien und dem Rettungsdienst übergeben.

Mit schweren Verletzungen wurde der 21-Jährige ins Krankenhaus nach Heide gebracht. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Abschleppunternehmen hat wenig später den VW aus den Gaben gezogen. Die Straße Haferwisch war für rund 90 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt.

