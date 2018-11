Unfall in Rethwisch : Pkw kollidiert mit einem Baum und bleibt im Bach liegen

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

von Karsten Schröder

14. November 2018, 11:21 Uhr

Rethwisch | Am Mittwochmorgen kam es in Rethwisch zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann prallte erst gegen einen Baum und landete anschließend im Straßengraben. Der Mann war gegen 8.20 Uhr auf der Dorfstraße aus Richtung Hohenfelde unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw mit etwa 60 km/h von der Fahrbahn abkam.

Anschließend landete der Wagen mit der Beifahrerseite in einem Bachlauf. Der Verletzte konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber anschließend ins Itzehoer Klinikum gebracht. Laut Polizeiangaben erlitt er leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Rethwisch rückte an, um auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen. Für die Bergung des Wagens wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



