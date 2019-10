Photovoltaik in Neuendorf-Sachsenbande : Photovoltaik statt Windräder

Gemeindevertretung spricht sich mehrheitlich für den Bau von Sonnenkollektoren aus.

13. Oktober 2019, 11:24 Uhr

Neuendorf-Sachsenbande | Die erste Hürde ist genommen. Die Gemeindevertretung spricht sich mehrheitlich für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage aus. Entstehen soll sie auf einer rund 14 Hektar großen Freifläche entlang der Bahnstrecke zwischen Itzehoe und Heide in Höhe der Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande Ortsteil Hackeboe. Läuft es nach den Plänen des Betreibers Newrizon, könnte diese bereits im Sommer des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden.

Vor rund drei Jahren präsentierte das Schweriner Unternehmen Newrizon in Neuendorf-Sachsenbande die Pläne für den Bau eines Bürger-Windparks mit bis zu 25 neuen Windkraftanlagen in der Wilstermarsch. Auch in der Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande sollte fünf 3.3 Megawatt-Windenergieanlagen entstehen. Gegen das Vorhaben formierte sich massiver Widerstand. Zahlreiche Anwohner sprachen sich gegen die Windkraftanlagen aus. Zur Umsetzung kam das Projekt seinerzeit nicht.

Nun hat sich das Energieunternehmen erneut, wenn auch mit einem anderen Vorhaben – jedoch in ähnlicher Form – an die Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande gewandt. Mit dem Plan, eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu bauen. Die Anlage, mit einer kalkulierten Betriebszeit von bis zu 30 Jahren, soll über eine Leistung von zehn Megawatt Peak (MWp) verfügen. Der produzierte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und entsprechend des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vergütet.

Wie schon bei dem Windpark ist auch hier eine Beteiligung der Bürger sowie die Gründung eines „Newrizon Stiftungsverein Neuendorf-Sachsenbande e.V.“ vorgesehen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass 90 Prozent des jährlichen Stromvermarktungsgewinns im Bereich der Gemeinde verbleibt.

Da der Bau der Windkraftanlagen seinerzeit mehrheitlich abgelehnt wurde, sollte n die Politiker nun erst einmal grundsätzlich entscheiden, ob dieser das Vorhaben „Freiflächenphotovoltaikanlage“ positiv begleiten will oder nicht.

„Eine solche Photovoltaikanlage ist deutlich einfacher zu ertragen als eine Windkraftanlage“, sprach sich Bürgermeister Jens Tiedemann für das Vorhaben aus. Fünf weitere Gemeindevertreter taten es ihm gleich. Zwei Kommunalpolitiker konnten aufgrund von Befangenheit an der Abstimmung nicht teilnehmen, so votierte alleinig Marco Bernardi gegen das Vorhaben. „Ich habe die Befürchtung, dass das Unternehmen auf diese Weise versucht einen Fuß in die Gemeinde zu setzen, um durch die Hintertür doch noch Windmühlen bauen zu können“, zeigte sich Bernardi skeptisch. Wenn dem Unternehmen das Wohl der Bürger wirklich wichtig sei, bestünde auch die Möglichkeit, Dachflächen für die Photovoltaik anzumieten. „Nach meiner Auffassung macht sich die Gemeinde strafbar, wenn sie diese Form des Kupplungsgeschäft eingeht“, mahnte Bernardi und kündigte an, sich über die Rechtslage informieren zu wollen.