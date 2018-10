Pflegebetriebe Kuhrcke feiern 25-jähriges Bestehen

von Joachim Möller

26. Oktober 2018, 16:33 Uhr

25 Jahre Pflegebetriebe Kuhrcke - und der heute 39-jährige Eike Kuhrcke war immer dabei. Zuerst 15-jährig als Hilfe bei der Pflege und heute als Chef. Am Donnerstag, 1. November, feiern die Pflegebetriebe 25-jähriges Bestehen im Haus Arcadia in Breitenberg.

Zum 1. November 1993 haben die Eltern von Eike Kuhrcke das Pflegeheim in Breitenberg übernommen, sie hatten es aus einer Insolvenz heraus gekauft. „Schon am ersten Tag musste ich wegen fehlender Mitarbeiter mit helfen“, sagt Eike Kuhrcke, der damals ein Gymnasium in Itzehoe besuchte. Dienste nach der Schule und am Wochenende waren für ihn Alltag. Nach dem Abitur studierte er Wirtschaftsinformatik und wurde fast parallel, mit 19 Jahren, zum Geschäftsführer bestellt. 2003 übernahm er das Pflegeheim „Haus im Bramautal“ in Wrist. Zusammen bieten die Pflegebetriebe 66 Plätze, 35 davon in Breitenberg. Bei Übernahme gab es dort sogar 50 Plätze, da damals noch Doppelzimmer vorherrschten. In den Jahren wurde das Haus immer weiter modernisiert, es wurde aus- und angebaut.

Stolz ist Kuhrcke heute auf die Bewertung des Betriebes durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), der beiden Häusern ein sehr gut bescheinigt habe. „Auch in der Kundenzufriedenheit, und dies ist mir besonders wichtig“, betont der Geschäftsführer. Dies liege vor allem an seinen Mitarbeitern, die zum Teil schon sehr lange im Betrieb arbeiteten. Einige von ihnen sollen am Donnerstag deshalb besonders geehrt werden. „Pflege ist Teamwork – durch alle Bereiche“, sagt Kuhrcke. Als Pluspunkt wertet er auch, dass beide Häuser jeweils eine eigene Küche vorhielten und alles frisch für die Bewohner zubereiteten.

Zur Feier am Donnerstag sind alle Interessierten willkommen. Das Fest beginnt um 11.30 Uhr, die Begrüßung erfolgt um 12 Uhr, ab 12.30 gibt es Spanferkel, um 14 Uhr tritt Zauberer Kevin Köneke auf und ab 14.30 Uhr wird ein Kaffee- und Kuchenbuffet aufgebaut.