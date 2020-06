Klinikum Itzehoe : Pflege-Unterricht im digitalen Klassenzimmer

Unter besonderen Bedingungen ist der Unterrichtsbetrieb in der Schule für Pflegeberufe am Klinikum Itzehoe wieder angelaufen.

von Joachim Möller

22. Juni 2020, 18:12 Uhr

Itzehoe | Mit Maske, mit Abstand, mit Hygiene-Auflagen – unter besonderen Bedingungen läuft der Unterrichtsbetrieb in der Schule für Pflegeberufe am Klinikum Itzehoe wieder. Doch gelernt wurde auch während des Lookdowns – digital, ohne Ansteckungsrisiko.

Statt in der Akademie des Klinikums trafen sich die Auszubildenden im virtuellen Kursraum. An festgelegten Tagen konnten sie in einer gemeinsamen Videokonferenz ihre Lehrer und Mitschüler zumindest auf dem Bildschirm wiedersehen. Ansonsten arbeiteten sie sich durch ihr tägliches Lernpensum – selbstverantwortlich, aber mit ihrem ganz normalen täglichen Unterrichtsstunden-Soll. Ein Lehrer saß immer im Standby neben dem Rechner und begleitete die Schüler durch den Tag, um für Fragen zur Verfügung zu stehen.

Besonders die schon vor Corona eingeführte Plattform „Next Classroom“ bot dabei ideale Grundlagen, um auch beim „Home-Schooling“ Spaß zu haben. „Es gibt Lernpfade, auf denen sich die Schüler über mehrere Tage durch einen bestimmten Themenkomplex arbeiten“, erklärt Dozentin Theresa Hasselblatt. „Am Ende lösen sie spielerisch Aufgaben, müssen zum Beispiel einen Lückentext ausfüllen oder Fragen beantworten.“

Teile des digitalen Unterrichts sollen auch jetzt, wenn der Präsenz-Unterricht am Klinikum wieder läuft, weiter genutzt werden, betont Schulleitung Regina Halbleib. „Es wird nichts verloren sein, was das gesamte Schulteam in den vergangenen Wochen gemeinsam entwickelt hat.“ Denn die digitalen Plattformen bieten auch für den Unterricht vor Ort viele Möglichkeiten.