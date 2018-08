Brunsbüttel : Pferdrettung mit Radlader – Reiterin bekommt Huf an den Kopf

Das vermisste Pferd war in den Graben gefallen. Händisch war es auch mit vereinten Kräften nicht zu retten.

von Karsten Schröder

08. August 2018, 07:29 Uhr

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurden die Feuerwehren Brunsbüttel und Averlak zu einer Rettung in die Dorfstrasse nach Brunsbüttel alamiert. Denn als die Reiterin Katrin Zöger ihre Stute auf der Koppel suchte, hatte sie das Tier nicht entdecken können. Nach kurzer Suche wurde sie fündig und musste mit Erschrecken feststellen, dass ihr Pferd in den anliegenden Graben der Weide gefallen war.

Sofort rief sie die 112 an und eine groß angelegte Rettungsaktion mit über 40 Einsatzkräften von Feuerwehr, Landwirten und Tierarzt begann. Mehrere Versuche das Tier mit Wasserschläuchen der Feuerwehr und vielen Helfern raus zu ziehen schlugen leider fehl. Dabei erlitt die Reitern einen Hufschlag an den Kopf und musste später kurz von der Feuerwehr behandelt werden.

Um das Pferd zu schonen, bekam das Tier vom Tierarzt eine Beruhigungsspritze. Nach mehreren vergeblichen Versuchen musste nun schweres Gerät zum Einsatz kommen. Ein großer Radlader hat schlussendlich die Stute über die angebrachten Feuerwehrschläuche vorsichtig rausgezogen und das Tier befreien können.

