Reitverein Glückstadt : Pferdefest mit Vorführungen – Von Quadrille bis Pax de deux

Unter dem Motto „Willkommen im Dschungel“ veranstaltet der Reitverein sein diesjähriges Pferdefest.

von shz.de

27. August 2019, 15:27 Uhr

Glückstadt | Der Reitverein Glückstadt lädt am Sonntag, 1. September, von 11 bis 16 Uhr zum siebten Pferdefest an der Reitsportanlage in der Schmiedestraße ein.

Pferde- und Ponyfreunde und die, die es werden wollen, haben Gelegenheit, sich im Rahmen eines bunten Programms über das Angebot des Vereins zu informieren.

Der Zutritt auf das Gelände ist frei, Parkmöglichkeiten gibt es in angrenzenden Straßen.

30 Helfer machen mit

Die Vorbereitungen auf die Veranstaltung, die von Bernd Siems (Vorsitzender) und Birte Schneider (Reitsportlehrerin) geleitet und von rund 30 weiteren Helfern mit unterstützt wird, sind weitgehend abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch darum, einzelnen Programmpunkten den letzten Feinschliff zu geben.

„Sie stehen unter dem Motto ‚Willkommen im Dschungel‘“, sagt Bernd Siems.

Info: Wer sich am Reiterflohmarkt mit einem Stand beteiligen möchte, der kann sich an Birte Schneider wenden unter: 0160 2825111.

Zu sehen sein werden sieben voltigierende Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren auf einem Schulpony ebenso wie Sprung- und Dressurquadrillen sowie ein Pas de deux, das auf zwei Haflingern geritten wird.

Zudem wird Wanderreiter Carsten Nordenhof gerittene Bodenarbeit vorstellen, und für drei Jungen heißt es „Rauf aufs Pferd“.

Jungen für Reitsport begeistern

Zwar sind überwiegend Mädchen am Reitsport beteiligt, dennoch will der Verein herausstellen, dass sich die Reiterei auch für Jungen empfiehlt.

Mit im Programm ist eine Freisprungvorstellung, an der Ponys in allen Größen sowie Großpferde beteiligt sind. Worum es dabei geht, erklären die Offiziellen des Reitvereins den Zuschauern während der Präsentation.

Weniger Worte müssen sie bei einem Programmpunkt finden, der bei den Pferdfesten in der Vergangenheit regelmäßig ein Renner war: Kutschfahrten. Zusteigen können die Mitfahrer am Eingang zum Veranstaltungsgelände.

Aktionen zum Mitmachen

Abgerundet wird das Pferdefest durch weitere Mitmachaktionen: Ponyreiten für Kinder, Kinderschminken, Hüpfburg und eine Tombola, bei der lukrative Preise auf die Gewinner warten.