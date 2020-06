Ferienlager in Schenefeld : Pfadfinder laden zum Sommerlager „to huus“

Ohne Übernachtung, aber mit vielen Aktionen wollen die St-Bonifatius-Pfadfinder im Ferienlager in Schenefeld viel Spaß haben.

28. Juni 2020, 15:22 Uhr

Schenefeld | Eigentlich sollte es für rund 100 Pfadfinder der Kirchengemeinde Schenefeld in diesem Sommer für zwölf Tage mit 250 Grünhemden anderer Stämme nach Norwegen gehen. Doch das Sommerlager fällt in diesem Jahr in seiner üblichen Form aus.

Alternativ-Programm „to huus“

Im Regen stehen lassen wollte der Leitungskreis der St.-Bonifatius-Pfadfinder die Kinder und Jugendlichen aber nicht. Daher wurde in Zusammenarbeit mit Alt-Pfadfindern und dem Kirchengemeinderat ein Alternativprogramm entwickelt, dass unter anderem eine Tagesbetreuung inklusive Verpflegung für die ersten beiden Ferienwochen, 29. Juni bis 10. Juli, vorsieht.

Angebote von montags bis freitags

In dem von montags bis freitags von 8 bis 17.30 Uhr stattfindenden „Sommerlager to huus“, für das ein Zeltdorf direkt vor der Kirche aufgebaut wird, werde es zwar nicht wie in einem üblichen Zeltlager Übernachtungen geben – dafür aber jede Menge Spiel und Spaß, versprechen die Organisatoren.

Auch Nicht-Pfadfinder willkommen

Insgesamt wird es mehr als 30 AGs geben – von Basteln über Pfadfinderwissen-Crashkursen bis hin zum Bauen von einem Lagertor. „Nicht-Pfadfinder“ sind willkommen. Eine Anmeldung ist noch möglich.



>Teilnahmegebühr: 35 Euro; Anmeldung: www.kirche-schenefeld.de