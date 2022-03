2. Basketball-Bundesliga ProA : Petar Aranitovic fehlt bei Itzehoe Eagles gegen Leverkusen

Ein hartes Programm steht den Zweitliga-Basketballern der Itzehoe Eagles bis kommenden Mittwoch bevor. Vor den Gastspielen in Rostock und Tübingen geht es am Freitag (4. März 2022) zunächst gegen Bayer Leverkusen.

Itzehoe | Die Itzehoe Eagles haben Einiges vor sich in der BARMER 2. Basketball Bundesliga: Am Sonntag (6. März 2022) geht es zu Tabellenführer Rostock Seawolves, am Mittwoch darauf zum Vierten Tigers Tübingen – und zum Auftakt bereits am Freitag in eigener Halle gegen den Dritten Bayer Giants Leverkusen. Beginn in Brokdorf ist um 19.30 Uhr, es gelten nach den C...

