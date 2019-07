Kommunalpolitik Kellinghusen : Personalie sorgt für Unmut

Die Fraktion FDP/Die Linke in Kellinghusen kritisiert die Nachbesetzung von Ausschüssen – eigentlich hätten sie zum Zuge kommen müssen.

KELLINGHUSEN | Christdemokrat Horst Peter König ist der neue Stellvertreter des Bürgervorstehers. Einstimmig wurde er in der jüngsten Ratsversammlung zum Nachfolger von Ludger Wemhoff gewählt, der seine politischen Ämter niedergelegt hatte (wir berichteten).

Zur Folge hatte dies die Neubesetzung seiner Positionen in den Gremien der Stadt sowie im Amtsausschuss. Für Unmut bei der Fraktion FDP/Die Linke sorgte die Besetzung der frei gewordenen Position im Amtsgremium. Denn auf Vorschlag der CDU sollte dort König als Stellvertreter des Bürgermeisters eingesetzt werden. Horst Nitz erklärte, dass bei Bildung der Fraktion FDP/ Die Linke ein Sitz im Amtsausschuss zugesagt worden sei, sollte ein Mitglied ausscheiden. Dies sei jetzt der Fall. Da die rechtliche Lage in der Versammlung nicht geklärt werden konnte, bat Nitz die Verwaltung um Prüfung. Gewählt wurde König trotzdem mit den Stimmen der Ratsfraktionen CDU, BFK, SPD und Grüne. Horst Gabriel und Horst Nitz von FDP/Die Linke hielten dagegen. Die Plätze im Personal- und Finanzausschuss sowie im Ausschuss für Werke und Betriebe wurden mit Peter Löbel, beziehungsweise Dirk Saul besetzt. Letzterer wird die CDU auch im Schulverband vertreten. In den Arbeitskreis Feuerwehr entsandte die CDU Gerhard Menzel.

Zusätzlich zu den Wahlgängen unter seiner Regie nahm Malte Wicke (BFK) als Bürgervorsteher eine Ehrung vor. Gratulationen und eine Urkunde entgegen nahm Reinhard Rübner für seine zehnjährige Zugehörigkeit zur Ratsversammlung.