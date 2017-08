Amateurfunker : Per Kurzwelle bis nach Puerto Rico

vergrößern 1 von 1 Foto: Hinz 1 von 1

Regen auf der Erde, Eruptionen auf der Sonne – nicht das Wetter, sondern der Zyklus an Sonnenaktivitäten bestimmte das diesjährige „International Lighthouse Lightship Weekend“ in Glückstadt. Am Start waren auch Mitglieder des Itzehoer Funk-Amateur-Clubs mit Sitz auf dem Flugplatz Hungriger Wolf in Hohenlockstedt. Dafür hatten sie sich auf Initiative des Glückstädters Peter Hecht mit ihren Wohnmobilen drei Tage an der Nordermole am Außenhafen eingerichtet, die ihnen vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zur Verfügung gestellt worden war.

Am internationalen Funktag stellten die Mitglieder ihre Wohnmobile gleich neben dem Leuchtfeuer auf und brachten ihre Antennen in Stellung. Seit der Nacht zum zweiten Tag um zwei Uhr, als die Weltzeit „Null Uhr“ begann, schickten sie von Glückstadt aus 48 Stunden lang ihre Kurzwellen in alle Welt. Sieben Teilnehmer brachten es bis zum Ablauf des ersten Tages auf 56 Telegrafie-Verbindungen. „Unsere weitesten Verbindungen reichten bis nach Malaysia, nach Connecticut in den USA und auf ein deutsches Containerschiff, auf dem ein Funkamateur gerade eine Reise machte“, erläuterte Peter Hecht.

Leuchttürme wurden in England, Finnland, Italien und Deutschland (auf Wangerooge), ein Feuerschiff in Puerto Rico erreicht. „Morgens haben wir sogar Neuseeland gehört“, so Hecht. Mit ihnen tauschten sie die Signalstärke, Namen und Standort aus – unter Angabe der internationalen Leuchtturmnummer und der Koordinaten (für Glückstadt etwa „DE0082“ mit dem Rufzeichen „DK0IZ/LH“) sowie der Nummer des Leuchtturmes (mit dem Code „ILLW No. DE0082“), der extra für dieses Event vergeben worden war. Und sie waren auch im Sprechfunk sowie in der Telefonie aktiv. „Da haben wir 30 Verbindungen nach Europa erreicht“, sagte Hecht.

Obwohl die Zahl an Verbindungen im Vergleich zu früheren Jahren überschaubar war, betonte Hecht: „Für die Bedingungen und den Umfang können wir uns nicht beklagen.“ Die eher geringe Erfolgsquote liege an der Aktivität der Sonne, deren Sonnenflecken in einem elfjährigen Zyklus momentan keine besseren Verbindungen zuließen. „Wir befinden uns gerade in einem Tal der Tränen“, bedauerte er.

Zusätzlich probierten die Funker digitale Betriebsarten aus, mit denen ihnen Verbindungen bis nach Texas, Katmandu und Kanada gelangen. Diese waren zwar in diesem Rahmen nicht zugelassen, „aber wir wollten einmal sehen, wie weit man damit kommt.“ Auch die Besucher am Außenhafen hatten etwas von der Aktion. Sie durften unter fachkundiger Anleitung selbst einmal funken.

von Ludger Hinz

erstellt am 23.Aug.2017 | 05:10 Uhr