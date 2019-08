Radtour ab Glückstadt : Per Fahrrad die Marsch erkunden

Eine Radtour bei bestem Wetter und dabei etwas über die Marsch lernen – dazu lädt die Touristinformation in Glückstadt ein.

von shz.de

23. August 2019, 12:14 Uhr

Glückstadt | Die Alltagssorgen beim Radfahren vergessen und in geselliger Runde mehr über die Marsch lernen? Das können Interessierte morgen unternehmen. Um 10 Uhr bietet das Glückstadt Destination Management (GDM) in Zusammenarbeit mit ortskundigen Radliebhabern wieder eine geführte Tour an. Jeder, der Spaß am Radfahren hat und die Elbmarschen besser kennen lernen möchte, kann sich bei der Touristinformation Glückstadt anmelden.

Zusammen macht Radfahren gleich noch mehr Spaß. Getreu dieses Mottos bietet die GDM erstmals verteilt über die Sommermonate öffentliche und geführte Radtouren an. Am Sonntag startet die vorletzte Tour in diesem Jahr am Hafenkopf, sie wird ungefähr drei bis vier Stunden dauern. Von Glückstadt aus wird die Gruppe von zwei ortskundigen Radtourenführern nach Kollmar geleitet. Dort ist der erste Stopp in der Ausstellung „Sturmfluten und Küstenschutz“ geplant. Anschließend wird das Krückausperrwerk überquert und dem Verlauf der Krückau gefolgt bis zur kleinsten Fähre Deutschlands. In Kronsnest kann eine Verschnaufpause eingelegt werden, bevor die Fähre die Touren-Teilnehmer wieder auf die andere Seite der Krückau bringt. Von da aus geht es über Neuendorf und Moorhusen zurück nach Glückstadt.

„Die Fahrt ist gespickt mit außergewöhnlichen Highlights“, versichert Organisatorin Vanessa Klamka. Die Teilnahme an der Radtour kostet 12 Euro.