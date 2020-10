Konzert in Kellinghusen : Pep-Kulturverein sagt Doppelveranstaltung mit Krissy Matthews ab

Die ab Montag geltenden Corona-Auflagen zwingen den Verein vorerst Einstellung seiner Konzertabende.

von Joachim Möller

29. Oktober 2020, 15:05 Uhr

Kellinghusen | Wochenlang hatte der Pep-Kulturverein am Konzert gearbeitet und penibel alle Hygienemaßnahmen ausgearbeitet – doch die verschärften Corona-Auflagen, die ab Montag gelten werden, machten dem Verein einen Strich durch die Rechnung. Am Donnerstag sagte Pep-Sprecher Rainer Werdt das Konzert mit dem britisch-norwegischen Bluesrock-Gitarristen und Singer-Songwriter Krissy Matthews ab.

Zum Warten gezwungen

„Wir müssen jetzt erst einmal abwarten“, sagt Werdt. Der Verein wolle auch weiterhin Konzerte ausrichten. Derzeit sei das aber nicht möglich.

Pep wollte erstmals wieder eine Veranstaltung in einem geschlossenen Raum anbieten. Die jetzt schon geltenden Hygiene-Auflagen ließen allerdings nur eine begrenzte Besucherzahl zu. Deshalb sollte der Musiker an zwei Abenden hintereinander auf der Bühne im Forum der Gemeinschaftsschule: Freitag und Sonnabend, 6. und 7. November, jeweils ab 20 Uhr.

Stammgast bei Pep

Krissy Matthews, der mit zwei Musiker-Kollegen anreisen wollte, ist schon fast ein Stammgast bei Pep. Bereits drei Mal seit 2013 stand er auf einer Bühne in Kellinghusen. Diesmal sollte sein Abstecher in den Norden eigentlich nach Rendsburg führen, doch das dortige Konzert wurde kurzfristig abgesagt. Matthews meldete sich deshalb bei Werdt und fragte, ob Pep Interesse an einem Konzert hätte.

Mitglied der Hamburg Blues Band

Und dieser griff sofort zu. Nicht nur, weil sich beide seit Jahren kennen, sondern weil Werdt auch die Musik des Künstlers sehr schätzt. Extra wegen der Corona-Auflagen reiste er nicht nach England, sondern blieb in Deutschland, um in Kellinghusen auftreten zu können.

Der 27-jährige Matthews gründete 2004 in England seine erste Band, es folgten danach sechs CDs. Aus seiner letzten Veröffentlichung „Monster Me“ wird er auch Stücke in Kellinghusen spielen. Seit 2015 ist der Gitarrist auch Mitglied bei der renommierten Hamburg Blues Band.