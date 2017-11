Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf : Pastoren werden teurer

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Thomas Bergemann, Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf, ist vorsichtig optimistisch. Finanziell, so Bergemann, sei die Lage des Kirchenkreises im Augenblick „eher beruhigend“. Was der Propst damit meint, spiegelt der Wirtschaftsplan des Kirchenkreises für das Jahr 2018 wider, den die Synode in Elmshorn beschlossen hat. Insgesamt stehen 13,5 Millionen Euro an Kirchensteuerzuweisungen zur Verfügung. Rund 800 000 Euro mehr als 2016.

Von dem Geld aus dem Topf profitieren Kirchenkreis und Gemeinden. Das Problem: Der Verteilungsschlüssel ist nicht ganz einfach. Bei manchen Positionen wie zum Beispiel Klima- oder Datenschutz kann der Kirchenkreis die Anteile nicht selbst bestimmen. Vorgaben der Landeskirche und der Bundesebene verursachten ein „gewisses Ungleichgewicht“ so Thomas Roßmann, Finanzexperte des Kirchenkreises. Aufgabe der neuen Synode , die im Februar 2018 erstmals zusammentritt, wird es sein, die Vergabe von Geldern neu zu ordnen. Propst Thomas Bergemann: „Wir werden das in Ruhe angehen, zurzeit sind null Einsparungen geplant.“

Viel Geld kosten den Kirchenkreis die 52 Pastorenstellen. Im kommenden Jahr sind für die Pastoren 3,85 Millionen eingeplant. Kostensteigernd sind in diesem Bereich höhere Beiträge an die Pensionskasse der Geistlichen. Kostete eine volle Stelle den Kirchenkreis 2017 noch 70 800 Euro, so sind es im kommenden Jahr 76 000 Euro.

Für das Diakonische Werk gibt der Kirchenkreis 735 000 Euro aus den Kirchensteuerzuweisungen aus und die Verwaltung schlägt im kommenden Jahr mit satten 1,82 Millionen Euro zu Buche. Gute Nachrichten gibt es für die Kirchengemeinden. Sie bekommen pro Mitglied 34,7 Euro vom Kirchenkreis (Vorjahr: 31,7 Euro). Nach den erheblichen Bautätigkeiten des Kirchenkreises in den vergangenen Jahren kehrt 2018 etwas Ruhe ein. Insgesamt 880 000 Euro sieht der Wirtschaftsplan 2018 für Baumaßnahmen vor. Aus den Gemeinden liegen aber nur Anträge über rund 360 000 Euro vor, 514 000 fließen somit in die Rücklage.

Ein Nachspiel gibt es beim neuen Kirchlichen Zentrum in Elmshorn. Das Gebäude mit der Adresse Kirchenstraße 1-5 ist fertig und bezogen, aber so ganz durch sind seine Besitzer damit noch nicht. Wie teuer das Kirchliche Zentrum in Elmshorn denn nun genau geworden sei, wollte Günter Kölln aus Horst bei der Synode des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf wissen. Sven Vierenklee vom Kirchenkreisrat konnte es ihm ganz exakt sagen, die Endabrechnung liegt mittlerweile vor: 7 907 683,49 Euro hat der Kirchenkreis für das Gebäude mit Wohnungen, Büros und Versammlungsräumen bezahlt. 6,7 Millionen werden über Darlehen finanziert.

Damit ist das Zentrum gut eine halbe Million Euro teurer geworden als beim letzten Beschluss der Synode geplant; Gegenüber der ersten Planung betrug der Anstieg sogar eine Million Euro. Dämmung, Beleuchtung, Einigung mit Nachbarn und Parkplätze führte Vierenklee als Kostentreiber an. Vor allem die 23 Wohnungen seien teurer geworden. Martin Sommer aus Barmstedt, Vorsitzender des Bauausschusses im Kirchenkreis, warf dem Kirchenkreisrat „Schönfärberei“ im Zusammenhang mit den finanziellen Folgen des Neubaus vor. Er beklagte, dass die Mängelbeseitigung zwischen Architekten und Kirchenkreis zu Ungunsten der Kirche geregelt sei und dass der Neubau eine halbe Stelle in der Verwaltung binde. Sven Vierenklee betonte, dass die Architekten des Bauwerks „im Boot sind bei der Gewährleistung“. Und dass ein großer Neubau Kraft in der Verwaltung binde, „das war mir klar“, stellte Vierenklee fest; vielleicht sei das den Synodalen nicht deutlich mitgeteilt worden.

Mitglieder der neuen Synode

Gemeindesynodale: Jan-Patrick Baye (27, Itzehoe), Sandra Bebensee (44, Kellinghusen), Mario Bemmé (52, Itzehoe), Hinnerk Egge (73, Rade), Achim Franzen (54, Landscheide), Florian Frisch (34, Wilster), Dirk Fritze (54, Kiebitzreihe), Harm Früchtenicht (70, Bahrenfleth), Imme Gellrich (54, Kellinghusen), Gerhard Goebel (72, Itzehoe), Nicole Göttsche (44, Brokdorf), Stephan Gromke (51, Itzehoe), Antje Habke (47, St. Margarethen), Wolfgang Hahn (70, Grevenkop), Margarete Heydorn (68, Bevern), Petra Hoops (54, Elmshorn), Sven Hustedt (48, Horst), Lydia Knoche (25, Horst), Günter Kölln (63, Horst), Jochen Kotowski (55, Wrist), Gesa Kruse (51, Altenmoor), Sabrina Lahann (21, Hohenaspe), Kirsten Langmaack (48, Bokholt-Hanredder), Karin Lewandowski (55, Wilster), Peter Lüschow (61, Huje), Ute Nimschik (54, Itzehoe), Thorsten Pensky (47, Elmshorn), Enzo Pietzsch (40, Kiebitzreihe), Ute Pump (53, Bokel), Burghard Rocke (75, Oldendorf), Peter Rodermund (56, Elmshorn), Ilke Rosenburg (53, Wilster), Friedemann Schröter (62, Beidenfleth), Jan Hendrik Schwitters (47, Itzehoe), Wolfgang Simmank (67, Kölln-Reisiek), Martin Sommer (57, Lutzhorn), Dörte Stendorf-Nass (65, Raa-Besenbek), Günter Szameitpreiks (72, Elmshorn), Heinrich Voß (65, Wewelsfleth), Christel Welsch (63, Elmshorn), Anke Wilke (58, Dägeling), Roland Wink, (56, Itzehoe);

Mitarbeitende: Yvonne Elling-Senke (45, Kellinghusen), Christoph-Emanuel Gaenslen (49, Glückstadt), Sigrid Gentner (60, Glückstadt), Vera Köthe-Stender (33, Wewelsfleth), Beritt Mahrt (50, Wilster), Waltraud Sachau (56, Elmshorn), Ronald Schrum-Zöllner (59, Neumünster);

Pastoren: Antje Eddelbüttel (43, Elmshorn), Arne Findeisen (55, Itzehoe), Felix von Gehren (36, Itzehoe), Matthias Gerber (54, Heiligenstedten), Dietmar Gördel (47, Itzehoe), Claudia Köckert (32, Kellinghusen), Geske Leweke (32, Itzehoe), Telse Möller-Göttsche (59, Wilster), Miriam Nohr (31, Kiebitzreihe), Gabriele Schinkel (52, Glückstadt), Jens Siebmann (56, Wewelsfleth), Britta Stender (51, Elmshorn), Stefanie Warnke (37, Hohenaspe), Helmut Willkomm (57, Oelixdorf);

Dienste und Werke: Ulrike Borowski (52, Horst), Birgit Dušková (42, Elmshorn), Ralf Gercken (58, Barmstedt), Maren Schlotfeldt (52, Pinneberg), Malin Seeland (25, Sylt), Christian Stuht (26, Elmshorn), Sven Vierenklee (41, Hohenlockstedt);

Berufene: Rita Maria Hoffmann (64, Elmshorn), Gaby Lullies (49, Elmshorn), Dörte Raßmus (51, Itzehoe), Beate Raudies (51, Elmshorn), Kristian Schneider (43, Barmstedt), Thorsten Sielk (42, Elmshorn), Torsten Wendt (47, Hohenlockstedt).