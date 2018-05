KIrche in Itzehoe : Pastor wechselt nach Kiel

Georg Alexy verlässt Ende Mai die Innenstadtgemeinde und wird Sonntag in St. Laurentii verabschiedet.

Die Innenstadtgemeinde sucht einen neuen Seelsorger. Pastor Georg Alexy wird Sonntag im Gottesdienst verabschiedet, er wechselt nach Kiel.

„Ich würde gerne lange hier bleiben“ – das sagte Alexy vor vier Jahren, als er nach zuvor drei Jahren in Kremperheide zur Innenstadtgemeinde kam. Dass daraus nichts wird, hat familiäre Gründe: Mittlerweile ist der Pastor verheiratet und hat eine neun Monate alte Tochter, seine Frau arbeitet in Kiel. „Für uns ist es wichtig, einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu haben“, sagt der 42-Jährige. Deshalb bewarb er sich bei der Trinitatis-Gemeinde auf dem Kieler Ostufer und hatte Erfolg. Am 31. Mai endet seine Dienstzeit in Itzehoe, aus terminlichen Gründen wird Alexy schon am Sonntag im Gottesdienst in St. Laurentii verabschiedet, der dafür von 10 auf 14 Uhr verlegt wurde.

„Es fällt mir schwer, jetzt wegzugehen“, sagt der Geistliche. „Ich habe viele Menschen kennengelernt, die mir sehr ans Herz gewachsen sind.“ Die Gottesdienste mit ihrer musikalischen Begleitung habe er genossen, die Seelsorge habe für ihn eine ebenso große Rolle gespielt wie die Seniorenarbeit.

„Es war mir wichtig, die ganze Gemeinde im Blick zu haben“, sagt Alexy. Ein besonderes Augenmerk galt dem Gemeindehaus am Langen Peter: „Als ich hierher kam, war hier gar nichts mehr.“ Ein Spielnachmittag mit kleinem Gottesdienst zu Beginn änderte das ebenso wie der Bibelkreis. „Ich hätte gern mehr gemacht“, sagt der Pastor. Zum Beispiel monatliche Gottesdienste – doch er wollte die Renovierung der Räume abwarten. Diese Idee könne vielleicht seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger aufgreifen, sagt Alexy.

Aus Sicht des Kirchenkreises sei die Stelle sofort wieder besetzbar, so Propst Thomas Bergemann. Gestern Abend hat der Kirchengemeinderat der 6900 Mitglieder starken Innenstadtgemeinde die Ausschreibung vorbereitet. Dass dies nötig werden würde, stehe erst seit Alexys Wahl in Kiel fest, sagt Cord Plesmann, Vorsitzender des Kirchengemeinderats. Mit einer Entscheidung über die Nachfolge rechne er frühestens im Oktober oder November: „Wir werden auf jeden Fall eine Lücke haben.“ Das bedeute erst einmal Mehrarbeit für die verbliebenen Pastoren. Mit Wiebke Bähnk und Felix von Gehren sei die Innenstadtgemeinde gut aufgestellt, weil diese gut die Senioren beziehungsweise die Jugend erreichten. „Wir suchen jetzt die passgenaue Schnittstelle“, so Plesmann. Dafür habe die Gemeinde auch einiges anzubieten, zum Beispiel das schöne Gemeindehaus am Langen Peter.

Als „unglaublich vielfältig“ behält Alexy die Gemeinde in guter Erinnerung. Viele Freunde habe er gewonnen, doch zum Abschied gehört ein lachendes Auge: Er freue sich darauf, gemeinsam mit seiner Familie an einem Ort zu leben.