Helenenstraße in Itzehoe : Passant vereitelt Einbruch in Fahrradgeschäft

Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro.

von Andreas Olbertz

21. Januar 2020, 14:19 Uhr

Itzehoe | Da ist wohl Schlimmeres grade noch verhindert worden: Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag wollte ein Einbrecher in den Fahrradladen in der Helenenstraße eindringen. Ein Passant war auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden. Als der Einbrecher den Fußgänger bemerkte, flüchtete er in die Karlstraße. Da der Zeuge kein Telefon dabei hatte, musst er erst nach Hause laufen und von dort die Polizei alarmieren. Die eintreffenden Beamten stellten ein Loch in der Scheibe der Eingangstür fest, vom Täter fehlte aber mittlerweile jede Spur – er musste ohne Beute die Flucht antreten. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Laut dem Zeugen soll der Täter gut 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er trug eine dunkle Hose, eine helle Jacke sowie ein dunkles Cap und hatte einen Rucksack bei sich.

Hinweise: 04821 6020.

