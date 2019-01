SV Alemannia Wilster : Partystadt für die Fubama steht

Seit knapp einer Woche laufen die Vorbereitungen für die Mega-Faschingsfeier des SV Alemannia. Das Helferteam liegt gut in der Zeit.

von Ludger Hinz

30. Januar 2019, 16:01 Uhr

Der Zeltaufbau für die Fubama ist längst in vollem Gange, liegt gut in der Zeit. Eins haben die Arbeiter in den vergangenen Tagen allerdings besonders zu spüren bekommen: die Kälte. Und so waren für die Fußballmaskerade (Sonnabend, 2. Februar, ab 20 Uhr) die Heizungen und Belüftungssysteme in der Zeltstadt zuletzt das Wichtigste, worum sich die Organisatoren kümmerten.

Die Veranstalter haben dieses Mal einige Neuerungen vor, die vor allem das Colosseum in seiner Bedeutung für die Fubama stärken und den Tanzsaal beleben sollen. So ist nur dort bis 21 Uhr „Happy Hour“ mit vergünstigten Getränken angesagt, wie Geschäftsführer Mario Mehrens ankündigt. Das Colosseum wurde von einer Fachfirma mit neuer Dekoration ausgestattet. Während es im Colosseum neue Deko gibt, soll in den Zelten wieder verstärkt mit Lichteffekten gearbeitet werden.

Die Eröffnung nehmen dieses Mal Knut Jüstel, Vorsitzender Hendrik Gertz und der Stadionsprecher des SV Alemannia (SVA), Hauke Brokmann, vor. Sie werden dann auch die allseits beliebte Kussfreiheit ausrufen. In der Preismaskerade werden auch in diesem Jahr wieder Geld- und Sachpreise in Höhe von insgesamt 2000 Euro verteilt. „Kreativität beim Kostüm kann sich also auszahlen“, sagt Organisator Sebastian Dethlefs, zweiter Vorsitzender des SVA. Wichtig dabei: „Spielzeugpistolen und -waffen sind zwar erlaubt, aber so genannte ,Anscheinswaffen', die aussehen wie echte, sind verboten.“

In 250 Arbeitsstunden hat das Helferteam neue Garderobenständer aufgestellt, „damit es im Zelt an der Garderobe noch schneller geht“, sagt Mario Mehrens. In zwei Tagen baute er mit seinen Helfern auch die Tresen auf – 50 Meter Länge an acht Tresen und zehn Bierpilze. Dem Tresenaufbau folgten die Heizungsanlagen und die Toiletten.

Dafür wurde der Aufbau wie in jedem Jahr wieder zu einer logistischen Herausforderung und läuft seit etwa zehn Tagen. Auf mehr als 4000 Quadratmetern überdachter Fläche entstand so eine der größten Zeltstädte des Nordens, die am Sonnabend von mehr als 6500 Narren mit Leben gefüllt wird.

Etwa 30 Helfer des Veranstalters SVA stellten die etwa 250 Meter lange Zaunanlage aus 200 Einzelelementen auf dem Gelände auf. „Mit vereinten Kräften haben wir das in zwei Stunden geschafft“, erzählt Sebastian Dethlefs.

Wie in den vergangenen Jahren sei der Vorverkauf (Ticket: 24 Euro) dieses Mal gut verlaufen, so Sebastian Dethlefs, nachdem es vergünstigte Tickets bereits beim Weihnachtsmarkt „Lütt Wiehnacht“ gegeben hatte. Für Kurzentschlossene geht der Vorverkauf noch bis Freitagabend an den bekannten Vorverkaufsstellen weiter. „Für ganz Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr noch Restkarten für 28 Euro“, ebetont Sebastian Dethlefs.