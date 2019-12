Avatar_shz von Ludger Hinz

03. Dezember 2019, 13:30 Uhr

Itzehoe | Braucht man zum Feiern einen Grund? Nein, finden die Organisatoren der nächsten Party auf Alsen. So findet am Sonnabend, 7. Dezember, ab 22 Uhr die „Party ohne Grund“ statt. Der Verein „Kult & Klang“ bietet in der Otto-F.-Alsen Straße „ein Mega-Line-Up aus Hamburg“, so Vorsitzender Julian Rost. Dabei sind die DJs Rick und DJ Ram It sowie Sänger Dareem. Einlass ab 18 Jahren.