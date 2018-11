Party für alle Landjugend-Generationen

von Ludger Hinz

Eigentlich eine musikalische Giftmischung, aber an diesem Abend voll im Trend: Neben aktuellen Chart-Hits gab es auch Schlager von Helene Fischer und Wolfgang Petry bis hin zu Hardrock von AC/DC zu hören. Die alljährliche „Old & Young Party“ der Landjugend Wilstermarsch feierte kleines Jubiläum. Im Colosseum in Wilster, hieß es am Wochenende bereits zum 10. Mal: „Jung trifft Alt“.

Das feierten mehr als 500 Besucher zwischen 16 und 60 Jahren zu Party-Klassikern, Stimmungs-Musik und aktuellen Disco-Chart-Hits. Mit dabei auch zahlreiche ehemalige Landjugendmitglieder, wie etwa Uwe Schröder aus Beidenfleth, auf dessen Hof in diesem Jahr bereits zum 11. Mal die Scheunenfete der Landjugend stattfand.

„Ich war in den 80ern/90ern einmal sechs Jahre lang im Vorstand der Landjugend Krempermarsch“, erzählte er. „Jetzt – mit Mitte 50 – ist es für mich interessant, alte Bekannte von damals wieder zu treffen. „Da gibt es eine Menge zu erzählen.“

Colosseum-Betreiber Mario Mehrens war unterdessen froh darüber, dass sein vor einigen Wochen eingeführtes Konzept zur Prävention gegen gewalttätige Jugendliche griff (wir berichteten). „Es war gleich nach der ersten Veranstaltung erfolgreich. Hausarrest hilft eben doch manchmal.“

Gemeinsam mit etwa 20 Helfern hatte der Vorstand der Landjugend die Party vorbereitet. Schriftführer Jan Ratjen: „Durch die vorverlegte Öffnungszeit um eine Stunde kamen mehr Gäste noch früher.“ Vorsitzende Kristina Kuhrt kündigte an: „Das werden wir im nächsten Jahr wieder so machen.“