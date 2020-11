Amtsausschuss berät : Parkplatz für Bahn-Pendler am Amt Horst-Herzhorn?

Die Nutzung des Pendlerparkplatzes in Horst läuft aus. Die Politiker sehen sich nach Ersatz um.

von Dietmar Vogel

09. November 2020, 18:23 Uhr

Horst | Ein Pendlerparkplatz auf dem Gelände des ehemaligen Amtsgebäudes an der Herzhorner Wilhelm-Ehlers-Straße könnte realisiert werden. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Amtsausschusses Horst-Herzhorn während ihrer jüngsten Sitzung einstimmig aus.

Pendler-Parkplatz: Vertrag läuft aus

Da die derzeitige Parkfläche für Pendler, die den Bahnhaltepunkt Herzhorn nutzen, wegen Ablauf des Gestattungsvertrags ab Ende 2021 nicht mehr zur Verfügung steht, suchen die Nachbargemeinden Herzhorn und Engelbrechtsche Wildnis seit geraumer Zeit nach einer Alternative. Sie streben an, gemeinschaftlich eine Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlage zu errichten.

ZITAT Wir sind auf der Suche nach anderen Möglichkeiten. Wenn wir diese nicht finden, würden wir auf die Fläche am ehemaligen Amtshaus in Herzhorn zurückgreifen wollen. Wolfgang Glißmann, Herzhorns Bürgermeister

Aufgrund der zentralen Lage würde sich diese anbieten. Und Sönke Reimers, Gemeindechef der Engelbrechtschen Wildnis, fügte hinzu, dass die benötigte Fläche dann von den Gemeinden käuflich vom Amt erworben werden würde.

Förderantrag für Photovoltaikanlage

Die Mitglieder des Ausschusses votierten weiterhin im Verlauf der Sitzung im Zusammenhang mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Amtsgebäudes in Horst für einen Förderantrag bei der Aktiv-Region. Nach Schätzungen der Verwaltung könnten hier knapp 47000 Euro an Fördermitteln fließen. Der Auftrag für die Abfuhr von Inhaltsstoffen aus Grundstücksentwässerungsanlagen wurde nach Kündigung des Vertrags mit dem Abwasserzweckverband Pinneberg an die Firma HanseWasser Bremen GmbH vergeben.

Krempdorfs Bürgermeisterin 30 Jahre im Amtsausschuss

Zwei Personalien gab es ebenfalls während der Sitzung: Bürgermeister Sönke Reimers wurde von Amtsvorsteher Niels Schilling zum Eheschließungsstandesbeamten ernannt, Krempdorfs Bürgermeisterin Dörte Harms erhielt Urkunde und Blumen für 30-jährige aktive Mitarbeit im Amtsausschuss, unter anderem als Finanzausschussvorsitzende.