Wilstermarsch-Flohmarkt : Paradies für Schnäppchenjäger

Einen engen Verbündeten hatten die Veranstalter des großen Flohmarkts in dem sonnigen Spätsommerwetter und Temperaturen, die einen Tag nach dem Herbstanfang wieder auf einen goldenen Oktober hoffen lassen. Der 39. Flohmarkt, gemeinsam vom Gewerbe- und Verkehrsverein und vom WRS-Spielmannszug Wilster veranstaltet, lockte am Sonnabend wieder mehrere tausend Besucher in die Marschenstadt.

Schon früh ab 5 Uhr kamen die ersten Flohmarkthändler in die Innenstadt, um ihre Verkaufsstände aufzubauen. Und auch die ersten Kunden ließen nicht lange auf sich warten. Dennoch: Man hatte den Eindruck, dass der Besuch trotz der guten Witterung schwächer war als in den Vorjahren, und auch in den langen Reihen der Anbieter fielen mehrere Lücken auf.

Der WRS-Spielmanns- und Fanfarenzug zog schon am frühen Morgen durch die Stadt, um mit einem Weckruf auf die Großveranstaltung aufmerksam zu machen.

Auch während des Flohmarktes unterhielten die Spielleute mit ihren Trommeln und Pfeifen das Publikum. Als Gastformation war auch der Glückstädter Spielmannszug nach Wilster gekommen, während der Dudelsackspieler Marc Bäckler nahtlos an seinen Auftritt auf der Jahrmarkt-Schaubühne anknüpfte.

Für Partystimmung sorgte die vierköpfige Band „For Emotion“ mit Hits der 60er bis 90er Jahre. Deren fünfstündiges Gastspiel auf der Showbühne direkt an der Kirche war mit Unterstützung des Edeka-Marktes Maron zustande gekommen. Das Flohmarkt-Publikum am Markt und insbesondere die Partygäste an den Biertischen der Umgebung kamen mit diesen Rhythmen voll auf ihre Kosten.

Für das leibliche Wohl sorgten Imbissstände am Rande des Flohmarkts, Bier-, Crêpes- und Zuckerwarenstände sowie Verkaufsstände für verschiedene Leckereien. Auch die Erbsensuppe aus der Gulaschkanone durfte nicht fehlen. Die Kinder drehten in einem Karussell ihre Runden oder versuchten ihr Glück an einem Glücksrad der Volksbank Elmshorn-Pinneberg oder bei verschiedenen Verlosungen.