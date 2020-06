Feuer in Itzehoe : Papiercontainer im Elbeblick steht in Flammen

Die Feuerwehr musste den brennenden Behälter vom Haus wegziehen, um Schlimmeres zu verhindern.

28. Juni 2020, 10:21 Uhr

Itzehoe | Ein brennender Papiercontainer beendete am frühen Sonntagmorgen kurzfristig die Nacht der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe. Das Feuer in der Straße Elbeblick wurde durch eine Anruferin gegen 0.30 Uhr gemeldet. Da der brennende Container direkt an der Fassade eines Mehrfamilienhauses stand, alarmierte die Leitstelle die Helfer statt zu einem Kleinbrand direkt mit dem Stichwort „Feuer Standard“.

Schnelles Handeln war gefragt

Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, zogen sie sofort den in Vollbrand stehenden Papiercontainer vom Gebäude weg und löschten ihn unter Atemschutz. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Ob es sich um Brandstiftung handelt oder möglicherweise eine Zigarette das Feuer entfachte, ist unklar. Die Helfer konnten nach einer halben Stunde wieder einrücken.