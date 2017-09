Cheerleader aus Krempe : „Panthers“ starten in die neue Saison

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Vor kurzem starteten die Cheerleader der „Panthers“ aus Krempe in die Meisterschaftssaison 2017/18. Wie im Vorjahr stand nach den Sommerferien eine Neuorientierung für die einzelnen Teams auf dem Plan. Nachdem einige Sportler aufgrund der vorgegebenen Altersklassen in die höheren Gruppen aufgestiegen sind, eröffneten die Coaches ihre Trainingssaison mit einem intensiven Wochenendcamp in der Kremper Sporthalle. An drei Tagen wurden die Grundsteine für die Meisterschaftsabfolgen gelegt. Den Start machten die kleinsten Teams. Bis zu drei Stunden übten die Tinys (ab 5 Jahre), PeeWees (sechs bis neun Jahre) und Juniors Level 3 (8 bis 15 Jahre) an ihren Stunts, Tänzen und Pyramiden.

Einen Tag später folgte dann das Highlight für viele Teammitglieder: Die Panthers hatten die Möglichkeit, mit der weltweit aktiven Crew von „iCheer-Coaching“ aus Griesheim ein öffentliches Trainingscamp in Krempe auszurichten. Etwa 60 Sportler aus der Stadt Krempe, dem Umland und dem gesamten norddeutschen Raum kamen für acht Stunden in der Sporthalle zusammen, um mit den international erfolgreichen Cheerleadern und erfahrenen „iCheer“-Coaches Constantin Stalzer, Dennis Bendick und Jasmin Raiber an neuen Techniken und Stunts zu arbeiten. „Es ist ein Highlight hier im Norden und eine Ehre, von diesen erfahrenen Cheerleading-Profis unterrichtet zu werden. Der Tag war sehr schweißtreibend, aber umso lohnenswerter!“ berichtet Camp-Teilnehmer Ralf Selk von den Panthers. Zum Abschluss des Trainingswochenendes trafen sich das Junior Level 4- Team (zehn bis 17 Jahre) und die Seniors (ab 16 Jahre) zur Ausarbeitung neuer Tänze, Elemente und Choreografien.

Das Wochenende war der Start in die Vorbereitung für die nächsten Meisterschaften in Lemgo und Hamburg im Dezember. Bis dahin müssen die „Panthers“ nun das neu Gelernte perfektionieren. Dazu heißen sie auch Interessierte jederzeit zum Probetraining willkommen.