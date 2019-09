Westküstenklinikum Brunsbüttel : Palliativabteilung: Ablenken von der Krankheit

Förderverein und Benefizkonzert ermöglichen Anschaffung von „Sinneswagen“ für Schwerstkranke.

22. September 2019, 17:25 Uhr

Brunsbüttel | Ein Sinneswagen war der Wunsch von Olaf Wulfen, Leiter der palliativmedizinischen Abteilung im Westküstenklinikum Brunsbüttel (WKK). Anlass war das Benefizkonzert im letzten Jahr, das „Watt’n Chor“ zugunsten des WKK gab. Die Spende von 1200 Euro, die Chor-Sprecherin Manuela Pahrmann im Januar überreichte, wurde vom Förderverein des WKK aufgestockt, so dass jetzt der knapp 4000 Euro teure Sinneswagen zum Einsatz kommen kann.

„Die Patienten haben da sehr viel von“, sagt Olaf Wulfen. Er arbeitet gerne mit dem Wagen, der die Sinne der Patienten anregen und stärken soll. „Palliativmedizin will die Leute aktivieren, Bewegungen fördern und die Lebensqualität verbessern“, erklärt Wulfen. Der Wagen ist bestückt mit Dingen, die entspannen, wie zum Beispiel Wasser-Lichtsäule, Aromavernebler, Projektor oder Massagehandschuhe. „Lichttherapie ist ebenso wie Musik sehr wichtig, denn sie ist Ablenkung von der Krankheit.“ Wer abgelenkt sei, empfinde Schmerz nicht mehr vordergründig, entspanne besser und könne so eventuell sogar auf Medikamente verzichten, oder die Dosis verringern. „Wichtig ist, den Patienten etwas anzubieten um ihnen Linderung zu verschaffen, das Vertrauen in sich selbst zu fördern“, erläutert der Oberarzt. Ein großer Vorteil des Sinneswagens sei die Flexibilität der Therapeuten. „Wir gehen damit in die Zimmer zum Patienten und können auf Stimmung und Wünsche sofort eingehen“, bestätigen die Physiotherapeuten Timo Junge und Burkhard Modzien.