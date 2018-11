Eine Verletzte bei Zusammenstoß.

von shz.de

05. November 2018, 15:56 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14 Uhr in Nortorf wurde eine 42 Jahre alte Wilsteranerin leicht verletzt. Ein Paketzusteller (59) hatte nach eigenen Angaben kurz auf sein Navi geschaut und war auf der Straße Duckunder in einer leichten Rechtskurve mit ihrem entgegenkommenden VW Sharan frontal kollidiert.