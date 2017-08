Eddelak : Pädagogin mit Bauernhof

vergrößern 1 von 2 Foto: kolz (2) 1 von 2

Mit der Stallweihnacht fing 2013 alles an. Jetzt, vier Jahre später, leitet Urte Meves auf ihrem Erlebnisbauernhof in Eddelak Kurse für Kinder und bietet Projekte an. „Es war schon immer mein Traum, Bauernhofpädagogik zu betreiben“, erzählt Urte Meves. Sie ist ausgebildete Landwirtin und Hauswirtschafterin, hat sich beim Landes-Landfrauenverband als Büroagrarfachfrau qualifiziert und vor der Landwirtschaftskammer die Prüfung in Bauernhofpädagogik abgelegt. „Meine Kursleiterin hat gesagt, fang an, mach einfach. Und das habe ich getan.“ Urte Meves hat mit Unterstützung von ihrem Mann Sönke eine „Vier-Jahreszeiten-Scheune“ eingerichtet, in der sie von April bis Dezember laufende Jahreskurse anbietet.

Bis zu acht Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren kommen einmal im Monat auf den Hof, um spielerisch Landwirtschaft und die Natur im Wechsel der Jahreszeiten kennen zu lernen. „Wir säen und ernten und verarbeiten. Mit den Bewohnern des sozialpsychiatrischen Zentrums Koog-Haus haben wir einen Obstgarten angelegt, mit Hochbeet und Insektenhotel, da arbeiten die Kinder mit“, erzählt Urte Meves. So werden zum Beispiel Erdbeeren gepflückt und Marmelade gekocht, aus frisch geernteten Kräutern wird Kräuterbutter gemacht und aus selbst geschnittenem Weizen die Körner per Hand „gedroschen“, dann gemahlen und aus dem Mehl Brötchen gebacken. „Eine große Hilfe sind mir meine tierischen Mitarbeiter, die wir auf dem Hof haben.“ Küken beim Schlüpfen zuzugucken ist für die Kinder immer wieder ein aufregender Spaß.

Die Nachmittage beginnen mit dem Begrüßungslied in der Strohecke, wo auch Geburtstagskindern ein Ständchen gesungen und wo erzählt wird. Momentan gibt es drei Gruppen, die jeweils freitags den Hof und das Land erkunden. Um dafür richtig ausgestattet zu sein, hat Urte Meves sich Anfang des Jahres bei der RSH-Wünsch-Aktion beworben und hatte Glück: Der Radiosender spendierte Schubkarren, Schaufeln, Harken und Besen für acht Kinder im Wert von 750 Euro. „Wir haben uns riesig gefreut, die Gerätschaften sind ständig in Gebrauch.“

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und dem Kompetenzzentrum Demenz will Urte Meves jetzt die Qualifikation zum Demenz-Hof erlangen. Denn: „Wir sind nicht nur Anlaufpunkt für Kindergärten und Schulklassen, sondern auch für soziale Einrichtungen und Erwachsene mit psychischen Erkrankungen.“

Und bald ist auch wieder Vorweihnacht, dann werden Hof und Scheune festlich mit Tannengrün und Lichtern geschmückt. Die Stallweihnachten sind bis 16 Personen offen, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Termine werden unter www.meves-hof.de bekanntgegeben.