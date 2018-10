Itzehoer Hilfsaktion : Päckchen für Kinder in Rumänien

Drei Itzehoer Serviceclubs starten auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtshilfsaktion.

von Leonie Strohbecke

29. Oktober 2018, 17:45 Uhr

756 Weihnachtspäckchen wurden im vergangenen Jahr an Kinder in Rumänien verschickt. Die Itzehoer Serviceclubs (Ladies Circle 32, Round Table 43 und Tanget Club 32) hoffen, in diesem Jahr die 800er- Grenze zu knacken.

Unterstützung bekommen sie dafür von sieben Itzehoer Schulen und acht weiteren Organisationen aus dem Kreis Steinburg. Aber nicht nur Einrichtungen sind aufgerufen zu helfen, alle Bürger können sich aktiv beteiligen.

„Der Ablauf hat sich eigentlich nicht geändert“, sagt Katrin Magatzki, Tangent Club Itzehoe. Inhalt der Schuhkartons sollten neuwertiges Spielzeug, Kinderkleidung, Hygieneartikel, Mal- und Schreibsachen sowie Süßigkeiten sein. Nachdem die Päckchen gut gefüllt und mit Weihnachtspapier verpackt wurden, müssen sie mit Geschlecht und Alter (Kindergarten, Schulkind oder Teenager) des Kindes, für welches das jeweilige Paket vorgesehen ist, gekennzeichnet werden.

Flyer mit näheren Informationen liegen bei vielen Itzehoer Unternehmen – unter anderem auch im Kundencenter unserer Zeitung am Sandberg, in der Buchhandlung Heymann und bei B & H.

Verteilt werden die Pakete in diesem Jahr an Kinder der rumänischen Stadt Miercurea Ciue.









>Die Päckchen können noch bis einschließlich Mittwoch, 14. November, an folgenden Stellen abgegeben werden: Norddeutsche Rundschau, Sandberg 18-20; Dr. Schröder & Korth GmbH, Breitenburger Straße 30; Viktoria Apotheke, Kirchenstraße 23a; Schneiderei Katrin Boddien, Jahnstraße 26; Praxis Dr. Alexander Schmied, Feldschmiedekamp 4.