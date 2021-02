Einsatz in Kollmar : Paddler-Rettung auf Pagensand erweist sich als Fehlalarm

Die Wassersportler ruhten sich nur gerade aus.

Kollmar | Zwei Paddler in Not auf der Elbinsel Pagensand: Feuerwehr und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft eilten am Sonntagmittag (14. Februar) zum Einsatz in Kollmar. Er entpuppte sich als Fehlalarm. Beobachter hatten einen Notruf abgesetzt, um kurz vor 12 ...

