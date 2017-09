Paddler aus ganz Deutschland bei Stör-Fahrt

vergrößern 1 von 2 Foto: i. schwichtenberg 1 von 2

von Tanja Zukowski

erstellt am 13.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Die Stör ist attraktiv – das hat sich unter den deutschen Kanuten herumgesprochen. Rund 100 Teilnehmer aus 18 Vereinen starteten bei der 26. Stör-Tidenfahrt des Itzehoer Kanu-Clubs (IKC) und absolvierten Strecken mit einer Länge von 22 (Bronze), 34 (Silber) oder 50 Kilometern (Gold). Am weitesten angereist war Thomas Reschke aus Naumburg an der Saale, Referent Kanutouring im Deutschen Kanu-Verband. Sein Urteil über das Paddelrevier, in dem sich die Fließrichtung mit der Tide ändert: „Die Stör ist mit keinem anderen Fluss zu vergleichen.“ Begeistert war er wie viele andere auch von der Gastfreundschaft des IKC. 40 Paddler waren schon am Vortag angereist.