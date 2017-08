Streit um Strassenausbau : Ostlandweg: Ausbau im Wartestand

vergrößern 1 von 1 Foto: Wittmaack 1 von 1

Noch bleibt alles offen: Bei der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und speziell beim Ausbau der Straße „Ostlandweg“ begibt sich die Stadt Krempe in Wartestellung. Darauf einigten sich die Ratsmitglieder in ihrer Sitzung am Dienstagabend. Den Grund dafür lieferte die am selben Tag stattgefundene erste Kabinettssitzung der Landesregierung nach der Sommerpause. Bürgermeister Volker Haack hatte erste Informationen aus der Plenarsitzung, in der es unter anderem darum ging, die Pflicht der Kommunen zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge aufzuheben. Danach sollen künftig die Kommunen selbst entscheiden, ob sie Ausbaubeiträge von den Anliegern fordern oder Straßenausbaumaßnahmen aus dem Haushalt selber finanzieren wollen. Die Frage sei allerdings, wie der Spielraum für Kommunen mit klammer Haushaltsdecke aussehe, beziehungsweise wie die Kommunalaufsicht die Aufhebung des Anteils der Straßenausbaubeiträge bei der Haushaltsgenehmigung bewerten werde. Entscheidender Satz seitens der Landesregierung laut Haack: Der Verzicht dürfe nicht zum Nachteil der Genehmigung des Kommunalhaushalts gereichen. Im September werde zu dem Thema die erste Lesung im Landtag stattfinden, anschließend müssten sich noch die Mitglieder des Innen- und Rechtsausschusses damit beschäftigen. Volker Haack schlug vor, einen Ausschussvertreter anschließend nach Krempe in den Hauptausschuss einzuladen, „um uns zu erläutern, wie wir als finanzklamme Kommune das schaffen sollen“. Und auch, um eventuell noch Einfluss nehmen zu können, damit am Ende die Kommunen auch mit der nötigen Finanzausstattung versehen werden. Mit einer Gesetzesänderung könne vielleicht im Dezember dieses Jahres oder im Januar 2018 gerechnet werden. Der Bürgermeister ist überzeugt: „Im Januar wissen wir definitiv, woran wir sind.“

Da der Tagesordnungspunkt nun quasi aufs Wartegleis verschoben wurde, erübrigte sich im Grunde auch eine weitere Diskussion zum Ausbau der Straße „Ostlandweg“. Hier bleibt die Entscheidung offen, solange die Beitragsfrage nicht geklärt ist. Seit einem Jahr laufen die Anwohner gegen den von der Stadt geplanten Ausbau Sturm. In der reinen Anliegerstraße würden die Eigentümer nach bisherigem geltenden Recht je nach Größe ihrer Grundstücke an den Kosten beteiligt – mit mehr als 80 Prozent. Das bedeutet im Schnitt Kosten von 14 000 bis 15 000 Euro, der höchste Beitrag mehr als 20 000 Euro. Dass die Rohrleitungen marode sind und saniert werden müssen, ist unbestritten – und das würde für die Anlieger auch nicht direkt zu Buche schlagen, sondern über die Gebühren finanziert. Aber die Straßengestaltung war bislang für die Anwohner beteiligungspflichtig. Und genau da unterschieden sich die Auffassungen von Stadt und Ostlandweg-Bewohnern.

Bürgermeister Haack war es noch einmal wichtig die Öffentlichkeit in Kenntnis zu setzen, dass er alle Eigentümer angeschrieben habe, um alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen. In dem Brief sei er auf Möglichkeiten und Konsequenzen eingegangen. Auch auf ein Schreiben von Anwohnern ging er kurz ein. Deren Behauptung in einem Artikel unserer Zeitung, dass darauf nicht reagiert worden sei, stimme nicht. Laut Bürgermeister war das Anschreiben im nichtöffentlichen Bereich der Tagesordnung für die Ratsmitglieder angefügt gewesen. Einen Kommentar sparte er sich. Denn: „Die Marschrichtung steht jetzt“, meinte er, bezogen auf den Wartemodus.

von Ilke Rosenburg

