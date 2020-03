Ortsarchiv sucht Dokumente vom Kindergrün

von Joachim Möller

13. März 2020, 15:53 Uhr

Horst | Bis 1970 wurde viele Jahrzehnte lang in Horst das Kindergrün gefeiert. Das Steinburger Jahrbuch befasst sich in einem Beitrag mit diesem Dorffest. Zur Ergänzung seiner Bestände und für eine geplante Ausstellung sucht die Arbeitsgemeinschaft Horster Ortsarchiv in der Volkshochschule Dokumente jeglicher Art über diese Veranstaltung. Wer Fotos, Dias, Filme, Videos, Urkunden, Aushänge, Zeitungsausschnitte und andere Dokumente zum Horster Kindergrün hat oder darüber erzählen kann, möchte sich mit dem Horster Ortsarchiv in Verbindung setzen. Es ist jeden Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr und jeden ersten Dienstag im Monat von 20 bis 22 Uhr geöffnet.



>Weitere Infos: 04126/396962.