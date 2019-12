konzert in der Stadtkirche Glückstadt : Organist Matthias Eisenberg und das Trompetenensemble Daniel Schmal musizieren

Zugunsten der neuen Kirchenorgel hat der Förderverein ein hochkarätig besetztes Konzert organisiert.

10. Dezember 2019, 16:32 Uhr

Glückstadt | Der Förderverein für Musik an der Stadtkirche möchte mit einem ganz besonderen Konzert die neue Orgel offiziell willkommen heißen.

Mit Unterstützung der Bürgerstiftung der Volksbank Elmshorn-Pinneberg gibt es am dritten Advent um 19 Uhr eine festliche Trompeten-Gala in der Stadtkirche.

Erlös für die neue Orgel.

Interpreten des Abends sind das Trompetenensemble Daniel Schmahl sowie Matthias Eisenbach an der neuen Orgel. Beide Musiker genießen großes Ansehen.

Die Zuhörer dürfen sich auf dieses Zusammenspiel in Glückstadt freuen.

Gespielt werden Werke von Händel, Telemann, Albinoni, J. S. Bach, Mouret und anderen sowie traditionelle Weihnachtsweisen.

Ausklang vom Weihnachtsmarkt

Das Konzert findet zum Ende und quasi als Abschluss des Glückstädter Weihnachtsmarktes statt. Karten sind im Vorverkauf noch erhältlich in der Bücherstube am Fleth sowie in der Touristinformation.