Musical im Theater Itzehoe : Opulentes für Auge und Ohr

Landestheater gastiert mit Musical „Singin’ in the rain“ im Theater Itzehoe.

von shz.de

24. Januar 2019, 13:43 Uhr

Seicht muss nicht einfältig sein. Das Musical „Singin‘ in the rain“, in Opernchef Markus Hertels Inszenierung des Landestheaters, kommt ganz als Gegenteil daher. Zwar seichte Unterhaltung, aber sprühend vor Temperament, in einer farbenfrohen und kunsthandwerklich hochanspruchsvollen Kostümgestaltung, voller Tempo und Rhythmus und gespickt mit Anspielungen auf die Zeit der 20er Jahre, auf das Theater und die Schauspielerei.

Das Musical von Brown und Freed liefert mit dem titelgebenden Song in seiner Hollywood-Verfilmung eine Szene zum kollektiven Kulturgedächtnis: Wie Gene Kelly klatschnass im Regen, trunken vor Liebesglück, auf der Straße tanzt, steppt, hüpft, in die Pfützen patscht: „I’m Singin’ In The Rain“. Regen? Es regnet nicht, es gießt, es kübelt aus Eimern, die Wolken brechen. Wie bringt die Inszenierung des Landestheaters diese Schlüsselszene? Uli Scherbel tanzt als Don Lockwood durch den Kunststoffkügelchen-Regen. Ein bisschen nasser hätte er schon werden dürfen, aber die Szene bündelt die besonders gefällige Qualität der Inszenierung von Markus Hertel. Atemberaubender Tanz, bewegte Revue, eine Prise Humor und Ironie in den Anspielungen auf das Filmvorbild.

Das Orchester des Landestheaters liefert dazu den beschwingten Musical-Sound. Die Musiker dürfen, was einer Sinfonie nicht so gut bekäme: Volles Rohr. Das Publikum im sehr gut besetzten Theater dankt mit viel Szenenapplaus.



Beste Unterhaltung trotz hanebüchener Handlung





Wohlgemerkt, Unterhaltung vom Besten, trotz der hanebüchenen Handlung aus der Zeit der 20-er Jahre, heute könnte man sagen, aus der „Schnittstelle“ von Stumm- und Tonfilm. Das Stummfilm-Traumpaar Don und Lina (Amelie Müller) muss nicht nur die anbrechende Tonfilm-Ära bewältigen, sondern auch eine handfeste Beziehungskrise in Person von Kathy (Jasmin Bilek). Letztere will nicht nur Don, sondern soll auch als Synchronstimme hinter den Kulissen Lina ersetzen. Denn deren Stimme ist piepsig, quietscht in hohen Frequenzen, und mit ihrem Berliner Slang geht sie sowieso allen auf die Nerven. Amelie Müller macht das hervorragend: So schrecklich schön falsch singen, kann nur jemand, der hervorragend singen kann.

Jasmin Bilek präsentiert den famosen Aufstieg vom kessen Nummerngirl zum Gesangsstar. Als Motor der Handlung fungiert Dons Freund Cosmo (Christopher Hutchinson): Mitreißend, wie er mit Stepp-Einlagen immer wieder Stimmung auf die Bühne bringt. Ganz viel Spaß muss dem Ensemble das „Drehen“ der Stummfilm-Szenen gebracht haben – endlich ganz große Gesten und gruselige Grimassen.

Die Inszenierung bietet solche Hingucker am laufenden Band, herausgehoben sei die wunderbar selbstironische Zungenbrecher-Szene „Moses supposes“. Auch die Schlafanzug-Revue ist ein Höhepunkt. Fazit: Drei Stunden Unterhaltung ohne Längen, ein opulentes Angebot für Auge und Ohr – und der Witz geht im Regen auch nicht baden.