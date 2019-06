Aufführung in Wewelsfleth : Oper erobert die Schule

Die Grundschüler bringen in Wewelsfleth „Die Zauberflöte“ auf die Bühne – mit ein bisschen Unterstützung der Großen.

26. Juni 2019, 16:14 Uhr

Wewelsfleth | Die Schüler der Grundschule Wilstermarsch in Wewelsfleth haben spannende Tage hinter sich. Nachdem sich alle Klassen mit ihren Lehrern intensiv mit der Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart befasst haben, kam es jetzt zur großen Aufführung in der vollbesetzten Mehrzweckhalle.

Pädagogin Ulrike Schmuldt, in der Schule unter anderem für die Theater AG zuständig, wollte mit den Kindern eine Oper aufführen. Die „JO! Junge Oper“ aus Detmold kümmert sich seit 15 Jahren darum, Kindern das Genre Oper näher zu bringen. Geschäftsführer Stefan Lindemann ist selbst ausgebildeter Opernsänger und betreut die Schulen während der Proben. „Die Lehrer haben gut vorgearbeitet, und die Schüler hier sind echt gut“, lobte er während der Pause in Wewelsfleth.

Damit es überhaupt zur Aufführung kommen konnte, musste die Finanzierung geklärt werden. Neben dem Förderverein der Schule gaben auch die vier Gemeinden Wewelsfleth, Beidenfleth, Brokdorf und St. Margarethen Spenden für das Projekt. Jürgen Pauschert, Präsident vom Lions-Club, die Peters Werft, Sönke Krey Erdbewegung, Roland Linke von der Mehrzweckhalle und Annelie Rathjen vom Dorfladen sowie einige Privatpersonen unterstützten die Schule ebenfalls, so dass „Tamino und Panina“, aber auch „Papageno und Papagena“ zueinander finden konnten.

Drei Tage lang wurde mit den professionellen Sängern Helen Weintritt, Alexander U. H. Schubert und Stefan Lindemann intensiv geprobt. Am Morgen der Aufführung gab es noch Sprech- und Atemübungen, bevor sich der imaginäre Vorhang hob und das Stück mit dem Baum des Lebens als Kulisse beginnen konnte. Schulleiterin Ursula Preuß-Köhler freute sich über die gute Resonanz, die Unterstützung und die Arbeit von Gabi Umlandt, bei der die Organisation zusammenlief. Stefan Lindemann erklärte: „Das ist hier ein besonderes Projekt mit dem jüngsten Ensemble der Welt heute Abend.“

Selbstsicher traten die jungen Darsteller auf, der Chor gab nach der Ouvertüre den Einstieg in ein grandioses Opernerlebnis. Viele Rollen mussten aufgrund der hohen Anzahl an Mitspielern doppelt besetzt werden, die drei „großen Sänger“ übernahmen die Hauptarien, und am Ende waren alle von den kleinen Schauspielern, mit und ohne Flöte, verzaubert.