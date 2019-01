Heiligenstdtenerkamp : Opel Zafira gestohlen

Polizei sucht Zeugen von Autodiebstahl in der Nacht zu Mittwoch.

23. Januar 2019, 13:33 Uhr

Heiligenstdtenerkamp | In der Nacht zu Mittwoch ist in Heiligenstedtenerkamp ein Opel Zafira von einem Grundstück an der Hauptstraße gestohlen worden. Im Zeitraum von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 3.45 Uhr, hatten noch unbekannte Täter aus einem vermutlich unverschlossenen Haus die Schlüssel für den Opel mit den Kennzeichen IZ-BR 1308 entwendet und waren mit dem grauen Zafira davongefahren.

Hinweise an die Polizei unter: 04821/6020.

