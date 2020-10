Unfall bei Schafstedt : Opel gerät auf A23 ins Schleudern und rammt Kastenwagen

Ein Opelfahrer ist auf der nassen Autobahn bei Schafstedt ins Schleudern geraten. Drei Personen wurden leicht verletzt.

von Florian Sprenger

31. Oktober 2020, 12:11 Uhr

Schafstedt | Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 23 am Freitagabend bei Schafstedt im Kreis Dithmarschen. Nach ersten Angaben war ein 18- Jähriger mit seiner 16-jährigen Begleiterin gegen 18.30 Uhr in Richtung Heide unterwegs, als der Opel der beiden im Kurvenbereich kurz hinter der Anschlussstelle Schafstedt möglicherweise durch Nässe und unangepasste Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelschutzplanke prallte.

Beide Fahrzeuge landeten im Graben

Anschließend schleuderte das Fahrzeug auf die rechte Spur und traf einen Kastenwagen mit Anhänger. Beide Autos landeten nach dem Aufprall im Straßengraben. Der 77-jährige Fahrer des Gespanns und die beiden Insassen des Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A23 erst vollgesperrt, anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.